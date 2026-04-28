Útför Björgvins Halldórssonar var gerð frá Hallgrímskirkju í dag. Séra Guðni Már Harðarson jarðsöng og einvala lið tónlistarmanna, þar á meðal uppkomin börn Björgvins, flutti tónlist.
Björgvin fæddist 16. apríl 1951 í Hafnarfirði og lést 9. apríl síðastliðinn. Hann skilur eftir sig djúp spor í íslenskri menningarsögu, átti glæstan sólóferil og söng með hljómsveitum á borð við Ævintýri, Brimkló, Ðe lónlí blú bojs, HLH-flokknum og Sléttuúlfunum.
Hallgrímskirkja var þétt setin meðan útförin, sem var opin almenningi, fór fram.
Einvala lið tónlistarfólks söng við athöfnina: Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Daníel Ágúst Haraldsson, Mugison, Páll Rósinkranz, Ragnheiður Gröndal og Sigríður Thorlacius auk barna Björgvins, þeirra Svölu og Krumma. Fóstbræður sungu einnig. Tónlistarstjóri og píanóleikari var Óskar Einarsson en Guðmundur Pétursson lék á gítar.
Ari Eldjárn grínisti, Jakob Frímann Magnússon tónlistarmaður og Baldvin Jónsson, náfrændi Björgvins, fluttu ræður til minningar um Björgvin.
Útförin var í beinu streymi á Vísi en upptöku af henni er að nálgast hér að ofan. Fréttastofa tók saman nokkur augnablik úr athöfninni, sem taldi tæplega tvær klukkustundir.
Krummi og Svala Björgvinsbörn sungu lagið Vetrarsól í útför föður síns, Björgvins Halldórssonar. Með þeim söng Andrea Ingvarsdóttir. Lagið samdi Gunnar Þórðarson en textann samdi Björgvin.
Þá söng tónlistarmaðurinn Daníel Ágúst Haraldsson lagið Guð einn það veit sem Bó flutti á plötunni Ég syng fyrir þig.
Grínistinn Ari Eldjárn minntist Björgvins hlýlega.
Björgvin og Mugison gáfu út íslenska útgáfu lagsins Make You Feel My Love eftir Bob Dylan á sínum tíma. Mugison flutti lagið, Minningu, í útförinni.
Páll Rósinkranz og Fóstbræður fluttu lagið Ég fann þig.
Sigríður Thorlacius flutti lagið Gullvagninn (Sendu nú vagninn þinn að sækja mig) meðan kista Björgvins var borin út úr kirkjunni.