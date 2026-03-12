Ríkið sýknað vegna dauða ungrar konu í átökum við lögreglu Kjartan Kjartansson skrifar 12. mars 2026 14:11 Guðrún Haraldsdóttir og Jón Ingi Gunnarsson, foreldrar Heklu Lindar, kröfðu ríkið um bætur vegna dauða dóttur þeirra. Héraðsdómur Reykjavíkur sýknaði ríkið af kröfunni í vikunni. Vísir/Vilhelm Íslenska ríkið var sýknað af bótakröfu aðstandenda ungrar konu sem lést þegar tveir lögreglumenn höfðu afskipti af henni þar sem hún var í geðrofi árið 2019. Héraðsdómur taldi lögreglumennina ekki hafa getað séð fyrir afleiðingar afskipta sinna af henni. Hekla Lind Jónsdóttir var 25 ára gömul þegar hún lést eftir að tveir lögreglumenn höfðu afskipti af henni og yfirbuguðu þegar hún var í geðrofsástandi eftir neyslu fíkniefna 9. apríl árið 2019. Foreldrar Heklu Lindar og bróðir töldu íslenska ríkið bótaskylt vegna þess að hún lést eftir að lögreglumennirnir handtóku hana. Lögreglumennirnir hefðu haldið henni handjárnaðri liggjandi á jörðinni með því að þrýsta hnjám sínum á herðablaðasvæði hennar. Þá hefðu þeir barið hana með lögreglukylfum. Á meðan á átökunum stóð hafi Hekla Lind farið í hjartastopp sem leiddi til þess að hún lést. Hún var úrskurðuð látin á sjúkrahúsi nokkrum klukkutímum síðar eftir misheppnaðar endurlífgunaraðgerðir lögreglumannanna og starfsmanna bráðamóttöku. Réttarmeinafræðingur sem krufði lík Heklu Lindar taldi að hún hefði verið með svonefnt óráðsástandsheilkenni áður en hún lést. Það hefði átt töluverðan þátt í dauða hennar að henni var haldið í þvingaðri legu með þrýsting á brjóstkassa hennar sem hefði getað hamlað getu hennar til að anda. Í Kompásþætti á Vísi árið 2020 kom fram að annar lögreglumannanna hefði sagt að Hekla Lind hefði dáið í „miðjum slagsmálum“. „Þetta er sturlað, hún dó,“ sagði í fjarskiptagögnum lögreglu. Lögreglumennirnir tveir höfðu stöðu sakbornings í rannsókn á dauða Heklu Lindar á tímabili. Ríkissaksóknari lét málið niður falla þar sem ekki var talið líklegt að lögreglumennirnir yrðu sakfelldir. Þeir voru taldir hafa beitt viðurkenndum aðferðum við handtökuna. Fyrir dómi byggði ríkið meðal annars á því að Hekla Lind hefði sjálf komið sér í það ástand sem hún var í og að hún hafi sýnt mikla mótspyrnu þegar lögreglumennirnir höfðu afskipti af henni. Nauðsynlegt hefði verið að beita hana valdi og ekki lægi fyrir að valdbeitingin hefði leitt til andláts hennar með afgerandi hætti. Höfðu afskipti af henni rúmri viku fyrr Héraðsdómur Reykjavíkur taldi í dómi sem féll á þriðjudag að lögreglumennirnir tveir hefðu ekki mátt gera sér grein fyrir því að Hekla Lind væri í svo viðkvæmu ástandi að afskipti þeirra af henni leiddi til þess að hún létist. Átta dögum áður en Hekla Lind lést hefðu sömu tveir lögreglumenn haft afskipti af henni þegar hún var einnig í geðrofi í tengslum við fíkniefnaneyslu. Sjúkraliðar hefðu þá neitað að taka hana svo æsta inn í sjúkrabíl og því hefðu lögreglumenn flutt hana á sjúkrahús. Í sjúkraskrá hennar hefði því verið haldið fram að þrjá lögreglumenn hefði þurft til þess að handtaka hana. Hún hefði svo verið fjötruð niður við komu á sjúkrahús vegna æsingarástands hennar. Þá vísaði dómstóllinn til þess að það væri afar sjaldgæft að fólk létist skyndilega í tökum lögreglu. Andlát Heklu Lindar hefði því ekki verið fyrirsjáanleg afleiðing af afskiptunum. Sérfróður meðdómsmaður taldi ekki að lýsingar foreldra Heklu Lindar í stefnu um ofsafengnar barsmíðar lögreglumannanna með kylfu ættu sér stoð í gögnum málsins. Krufningin benti ekki til að óhóflegu ofbeldi hefði verið beitt við handtökuna. Því sýknaði dómurinn ríkið af miskabótakröfu foreldra hennar. Þeir fengu gjafsókn í málinu og greiðir ríkissjóður sjö milljónir króna fyrir. Dómsmál Fíkn Geðheilbrigði Lögreglan Lögreglumál Mest lesið Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með stúlku um borð Innlent Bandaríkjamenn virðast lítið vita hvað þeir eru að gera Erlent Segist saklaus Innlent Rétt að leita svara hjá Alþjóðadómstólnum og óttast ekki afleiðingar Innlent Ísland tekur þátt í máli gegn Ísrael Innlent Sex snjóflóð fallin og veginum lokað Innlent Lögga með „vægt kvíðakast“ tók sjúkrabíl manns sem hafði verið skotinn Erlent Lyfin stundum of dýr en ekki hægt að stökkva á ódýrasta kostinn Innlent Ríkið sýknað vegna dauða ungrar konu í átökum við lögreglu Innlent Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Innlent Fleiri fréttir Umsókn Miðflokksins í klúbb evrópska íhaldsmanna ekki svarað Ríkið sýknað vegna dauða ungrar konu í átökum við lögreglu Samtal hafið um Ísafjarðarflug Ferðamenn valdi fleiri slysum en ölvaðir eða ungir ökumenn Miðflokkur kynnir sex efstu í Garðabæ Rétt að leita svara hjá Alþjóðadómstólnum og óttast ekki afleiðingar Norðanhríð fyrir vestan og Ísland í máli gegn Ísrael Þau eru á lista Samfylkingarinnar í Kópavogi Sex snjóflóð fallin og veginum lokað Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með stúlku um borð Ísland tekur þátt í máli gegn Ísrael Lyfin stundum of dýr en ekki hægt að stökkva á ódýrasta kostinn Meðalbiðtími fimmfalt lengri en viðmið landlæknis Ný lög séu eitt af mörgum skrefum sem þurfi að taka Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Óvissustig í Súðavíkurhlíð „Öryggi okkar fólks það eina sem skiptir máli“ „Eins og best verður á kosið í heiminum“ Besta fimleikafólk Danmerkur gefur góð ráð og sýnir á Íslandi „Allt lýðræðið þurrkað út“ Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Segist saklaus Djúpstæður ágreiningur og íþróttasalur umbreytist í tónleikahöll Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Úthlutaði 91 milljón til félagasamtaka Þungar refsingar undir í máli sem fer enn einn hringinn Sakar minnihluta um ódýra pólitík í aðdraganda kosninga „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími“ Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Sjá meira