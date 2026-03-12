Karlmaður var stunginn með skrúfjárni við Steinhellu í Hafnarfirði í gær. Tveir hafa verið yfirheyrðir vegna málsins. Samkvæmt upplýsingum frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu var lögregla kölluð til vegna átaka þeirra á milli rétt eftir klukkan þrjú í gær.
Annar þeirra var handtekinn á vettvangi en hinn fluttur á slysadeild vegna áverka eftir að hafa verið stunginn með skrúfjárni.
Ásdís Haraldsdóttir, yfirmaður rannsóknardeildar Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í Hafnarfirði, segir mennina eiga sér sögu um ósætti en lögreglan óttist ekki að deilur þeirra stigmagnist. Hún segir ekki vitað hvað hafi orðið til þess að mennirnir hafi ráðist hvor að öðrum í gær en í myndefni af atvikinu má sjá þá rífast, takast á og svo annan þeirra stinga hinn ítrekað í bakið.
Myndskeið frá vettvangi má sjá í spilaranum hér að neðan. Rétt er að vara við því:
„Lögreglan hafði afskipti af mönnunum. Annar var handtekinn og hinn fluttur á slysadeild. Að því loknu voru þeir báðir yfirheyrðir og svo látnir lausir,“ segir Ásdís í samtali við fréttastofu.
„Við erum búin að ná nokkuð vel utan um málið og það er áfram til rannsóknar hjá okkur,“ segir Ásdís.