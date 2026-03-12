Hæstiréttur mun ekki taka fyrir mál Kristins Jens Sigurþórssonar, fyrrverandi prests í Saurbæjarprestakalli á Hvalfjarðarströnd, gegn Þjóðkirkjunni. Hann fór fram á skaðabætur eftir að prestakall hans var lagt niður árið 2019 og um leið embætti hans. Landsréttur sýknaði kirkjuna af kröfum Kristins í nóvember og vildi hann í kjölfarið áfrýja til Hæstaréttar.
Héraðsdómur Reykjavíkur hafði áður dæmt Þjóðkirkjuna skaðabótaskylda í sama máli en þeim dómi var snúið við í Landsrétti. Kristni bauðst að taka við nýju embætti í Garða- og Hvalfjarðarstrandarprestakalli eftir að ákvörðun var tekin um að leggja embætti hans niður.
Honum var veittur frestur til 10. apríl 2019 til að þiggja boðið en Kristinn þáði það ekki fyrr en í byrjun september sama ár, að því er fram kemur í niðurstöðu Hæstaréttar. Það var talið of seint og hafnaði biskup Íslands í kjölfarið ósk hans um að fara á lögmæt eftirlaun.
Taldi Kristinn að hann hafi verið látinn bera hallann af því að settur biskup Íslands hafi ekki staðfest fyrir dómi að nýja embættið hafi enn staðið honum til boða í lok ágúst 2019. Hann hafi því haft réttmætar væntingar um að embættið hefði enn staðið honum til boða þegar hann tilkynnti um að hann myndi þiggja það.
Sjá einnig: Kirkjan skaðabótaskyld gagnvart Kristni
Kristinn hafði verið sóknarprestur í prestakallinu frá árinu 1996. Hluti af starfskjörum hans var að vera ábúandi og umráðamaður jarðarinnar Saurbæjar á Hvalfjarðarströnd, en þar var heimili Kristins og fjölskyldu hans.
Landsréttur taldi að málsmeðferð við þá ákvörðun kirkjuþings að leggja niður prestakallið hefði verið lögmæt og byggst á lögmætum og málefnalegum grundvelli. Það sama hefði átt við um ákvörðun biskups um niðurlagningu sóknarprestsembættisins. Þar sem Kristinn hefði ekki verið fluttur milli embætta í samræmi við lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins hefði ekki komið til álita að hann ætti tilkall til eftirlaunaréttinda.
Loks taldi Landsréttur að viðbrögð Þjóðkirkjunnar þegar Kristinn kvaðst í byrjun september 2019 vilja taka boði um embætti prests, sem kirkjan hafði gefið honum frest til að svara til 10. apríl sama ár, hefðu hvorki verið í ósamræmi við meginreglu stjórnsýsluréttar um réttmætar væntingar né reglu um meðalhóf.
Hæstiréttur hafnaði beiðni Kristins um áfrýjunarleyfi og vísaði til þess að ekki væri litið svo á að úrslit málsins hafi verulegt almennt gildi í skilningi laga um meðferð einkamála. Þá yrði ekki séð að málið varði sérstaklega mikilvæga hagsmuni Kristins eða að dómur Landsréttar væri bersýnilega rangur.
Miklar skemmdir urðu á prestsbústaðnum árin 2013 og 2014 þegar heimæð frá Hitaveitu Hvalfjarðar gaf sig. Það varð til þess að heitt vatn rann undir bústaðinn og mikill raki settist í gólfplötu og veggi í kjallara. Það leiddi til myglu og sveppamyndunar sem mælingar verkfræðistofu leiddu í ljós að væru langt umfram hættumörk. Í kjölfarið var farið í umfangsmiklar viðgerðir á húsnæðinu.
Árið 2016 vildi Kristinn að gerðar yrðu nýjar mælingar á ástandi bústaðarins, en þá voru merki um versnandi heilsufar heimilisfólksins sem gæti bent til þess að ástand hússins væri heilsuspillandi.
Tvær verkfræðistofur voru fengnar til að meta ástandið en niðurstöður þeirra voru ólíkar. Mælingar annarrar stofunnar gáfu til kynna mun meiri raka og myglu en niðurstöður hinnar. Í kjölfarið var Kristni og fjölskyldu hans útvegað húsnæði á Akranesi, en þangað fluttu þau þegar viðgerðir á prestsbústaðnum hófust í janúar 2018.
Síðan voru frekari framkvæmdir lagðar til en deilt var um hvort breytingarnar sem búið var að gera væru fullnægjandi. Árið 2019 var prestakallið svo lagt niður.
Landsréttur sýknaði í dag Þjóðkirkjuna af kröfum Kristins Jens Sigurþórssonar, fyrrverandi prests í Saurbæjarprestakalli á Hvalfjarðarströnd, og sneri þar með við dómi Héraðsdóms Reykjavíkur sem hafði dæmt kirkjuna skaðabótaskylduna.
Þjóðkirkjan er skaðabótaskyld gagnvart Kristni Jens Sigurþórssyni, fyrrverandi presti í Saurbæjarprestakalli á Hvalfjarðarströnd, en prestakallið var lagt niður árið 2019. Í kjölfarið bauð biskup Kristni að taka við nýju embætti sem hann þáði nokkru síðar, en svo tilkynnti Þjóðkrikjan að það boð hefði fallið niður.