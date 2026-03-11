Innlent

Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Ingibjörg Isaksen, fyrrverandi formaður þingflokks Framsóknar. Aðsend

Ingibjörg Isaksen, fráfarandi þingflokksformaður Framsóknar, segist ganga stolt frá borði, reynslunni ríkari. Nýr formaður Framsóknar lagði til að breytingar yrðu gerðar á skipan þingflokksins.

Stefán Vagn Stefánsson hefur tekið við sem þingflokksformaður Framsóknarflokksins og Þórarinn Ingi Pétursson tekur við sem varaþingflokksformaður. Stefán Vagn sagði í viðtali á Vísi að það hafi verið Lilja Alfreðsdóttir, nýr formaður flokksins, sem lagði fyrir þingflokkinn að skipta um formann.

Tæpur mánuður er síðan Framsókn kaus sér nýjan formann og stóð valið á milli Lilju og Ingibjargar. 

„Það hefur mér verið mikill heiður að leiða þingflokk Framsóknar á þessum árum. Starfið hefur verið krefjandi en um leið afar lærdómsríkt og ég er þakklát fyrir það traust sem mér var sýnt þegar mér var falið þetta mikilvæga hlutverk af formanni, með stuðningi þingflokksins,“ segir Ingibjörg í færslu á Facebook.

Fréttastofa hefur reynt að ná tali af Ingibjörgu án árangurs. Í færslunni segist hún hafa öðlast dýrmæta reynslu af störfum Alþingis og þakkar starfsfólki þingsins sérstaklega fyrir gott samstarf.

„Það sem stendur þó sérstaklega upp úr er samstarfið við grasrót Framsóknar um allt land. Fyrir mér hefur alltaf skipt máli að tengslin milli þingflokksins og fólksins í flokknum séu sterk. Í þeim anda lögðum við til að halda reglulega fjarfundi með grasrótinni um störf þingsins, vettvang sem hefur mælst vel fyrir og skapað gott samtal um þingstörfin og þau mál sem eru þar til umfjöllunar,“ segir hún.

„Ég geng stolt frá borði, reynslunni ríkari og þakklát fyrir samstarfið við allt það góða fólk sem ég hef kynnst á þessari leið.“

Þrátt fyrir að ákveðinn kveðjubragur sé á færslu Ingibjargar virðist hún ekki vera að hætta í stjórnmálum miðað við síðustu setningu færslunnar.

„Stjórnmál snúast að lokum um að halda áfram að vinna að þeim verkefnum sem skipta fólkið í landinu máli og það mun ég áfram gera.“

