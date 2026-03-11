Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. mars 2026 22:44 Ingibjörg Isaksen, fyrrverandi formaður þingflokks Framsóknar. Aðsend Ingibjörg Isaksen, fráfarandi þingflokksformaður Framsóknar, segist ganga stolt frá borði, reynslunni ríkari. Nýr formaður Framsóknar lagði til að breytingar yrðu gerðar á skipan þingflokksins. Stefán Vagn Stefánsson hefur tekið við sem þingflokksformaður Framsóknarflokksins og Þórarinn Ingi Pétursson tekur við sem varaþingflokksformaður. Stefán Vagn sagði í viðtali á Vísi að það hafi verið Lilja Alfreðsdóttir, nýr formaður flokksins, sem lagði fyrir þingflokkinn að skipta um formann. Tæpur mánuður er síðan Framsókn kaus sér nýjan formann og stóð valið á milli Lilju og Ingibjargar. „Það hefur mér verið mikill heiður að leiða þingflokk Framsóknar á þessum árum. Starfið hefur verið krefjandi en um leið afar lærdómsríkt og ég er þakklát fyrir það traust sem mér var sýnt þegar mér var falið þetta mikilvæga hlutverk af formanni, með stuðningi þingflokksins,“ segir Ingibjörg í færslu á Facebook. Fréttastofa hefur reynt að ná tali af Ingibjörgu án árangurs. Í færslunni segist hún hafa öðlast dýrmæta reynslu af störfum Alþingis og þakkar starfsfólki þingsins sérstaklega fyrir gott samstarf. „Það sem stendur þó sérstaklega upp úr er samstarfið við grasrót Framsóknar um allt land. Fyrir mér hefur alltaf skipt máli að tengslin milli þingflokksins og fólksins í flokknum séu sterk. Í þeim anda lögðum við til að halda reglulega fjarfundi með grasrótinni um störf þingsins, vettvang sem hefur mælst vel fyrir og skapað gott samtal um þingstörfin og þau mál sem eru þar til umfjöllunar,“ segir hún. „Ég geng stolt frá borði, reynslunni ríkari og þakklát fyrir samstarfið við allt það góða fólk sem ég hef kynnst á þessari leið.“ Þrátt fyrir að ákveðinn kveðjubragur sé á færslu Ingibjargar virðist hún ekki vera að hætta í stjórnmálum miðað við síðustu setningu færslunnar. „Stjórnmál snúast að lokum um að halda áfram að vinna að þeim verkefnum sem skipta fólkið í landinu máli og það mun ég áfram gera.“ Framsóknarflokkurinn Alþingi Mest lesið Segist saklaus Innlent Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Innlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Innlent Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Innlent Fleiri fréttir Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Óvissustig í Súðavíkurhlíð „Öryggi okkar fólks það eina sem skiptir máli“ „Eins og best verður á kosið í heiminum“ Besta fimleikafólk Danmerkur gefur góð ráð og sýnir á Íslandi „Allt lýðræðið þurrkað út“ Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Segist saklaus Djúpstæður ágreiningur og íþróttasalur umbreytist í tónleikahöll Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Úthlutaði 91 milljón til félagasamtaka Þungar refsingar undir í máli sem fer enn einn hringinn Sakar minnihluta um ódýra pólitík í aðdraganda kosninga „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími“ Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Þarf að greiða þriggja milljóna málskostnað parsins Stefán Vagn leiðir þingflokk Framsóknarflokksins Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn Sjá meira