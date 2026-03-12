Innlent

Ís­land tekur þátt í máli gegn Ísrael

Kjartan Kjartansson skrifar
Stefán Haukur Jóhannesson, sendiherra Íslands gagnvart Hollandi, afhenti yfirlýsinguna fyrir hönd íslenskra stjórnvalda í Alþjóðadómstólnum í Haag.
Stefán Haukur Jóhannesson, sendiherra Íslands gagnvart Hollandi, afhenti yfirlýsinguna fyrir hönd íslenskra stjórnvalda í Alþjóðadómstólnum í Haag. Utanríkisráðuneytið

Íslensk stjórnvöld taka nú þátt í máli gegn Ísrael fyrir Aþjóðadómstólnum vegna stríðsreksturs þess á Gasaströndinni. Þetta er í fyrsta skipti sem Ísland tekur þátt í málarekstri af þessu tagi.

Yfirlýsing um þátttöku Íslands í máli sem stjórnvöld í Suður-Afríku hófu gegn Ísrael var sent Alþjóðadómstólnum í gær, að því er kemur fram í tilkynningu frá utanríkisráðuneytinu.

Þátttaka Íslands er sögð hluti af stefnu sem Alþingi markaði í þingsályktun frá því í nóvember 2023 um afstöðu Íslands vegna átakanna. Þar var þess krafist að alþjóðalögum yrði fylgt og áréttað að öll brot á alþjóðalögum yrðu rannsökuð til hlítar.

Suður-Afríka krafðist þess að Ísrael yrði dæmt brotlegt við skyldur sínar samkvæmt hópmorðssáttmála Sameinuðu þjóðanna með framgöngu sinni í stríðinu gegn Hamas á Gasaströndinni.

„Það gildir einu hvar átök geisa í heiminum eða hver er að verki, alþjóðasamfélaginu ber skylda til að leiða brot á alþjóðalögum til lykta fyrir sjálfstæðum og óháðum dómstólum. Með þátttöku Íslands í máli Suður-Afríku fyrir Alþjóðadómstólnum beitum við rödd okkar í þágu alþjóðalaga og mannréttinda. Og af því megum við vera stolt,“ er haft eftir Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra í tilkynningu ráðuneytis hennar.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Utanríkismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Ísrael Átök í Ísrael og Palestínu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið