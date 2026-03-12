Erla Gerður Sveinsdóttir, sérfræðilæknir í offitumeðferð, segir kostnaðinn sem fylgi þyngdarstjórnunarúrræðum sem nú standi til boða því miður reynast sumum ofviða. Þá sé eðlismunurinn á þyngdarstjórnunarlyfjum slíkur að ekki geti allir stokkið á ódýrustu lausnina í þeim efnum.
„Okkur þykir alltaf mjög sorglegt þegar fólk hefur ekki efni á meðferð við langvinnum sjúkdómum,“ segir Erla Gerður og bætir við að fólk sé vitaskuld flest þakklátt fyrir að til sé þyngdarstjórnunarmeðferð sem virkar. „En þessi meðferð sem við höfum í dag er bara of dýr fyrir suma og þeir ráða hreinlega ekki við kostnaðinn.“
Vísir hefur áður fjallað um gríðarlegan mun á verði Saxenda, dýrasta þyngdarstjórnunarlyfsins hér á landi, og Qsiva, þess ódýrasta. Saxenda er stungulyf rétt eins og mest notaða lyfið á Íslandi, Wegovy. Qsiva er hins vegar í töflum.
Erla Gerður bendir á að í samanburði séu töflurnar og innstungulyfin eins og epli og appelsínur og málið síður en svo það einfalt að öll þau sem þurfi á þyngdarstjórnunarlyfjum að halda geti stokkið á ódýrasta kostinn.„Þetta eru gjörólík lyf og fara inn í þyngdarstjórnunarkerfi á mjög ólíkum stöðum þótt báðar tegundir leiði til þess að hægt er að hjálpa líkamanum að léttast.Það er bara frábært að við getum farið inn í þyngdarstjórnunarkerfið okkar á mörgum stöðum enda er það gríðarlega margþætt og flókið. Sem betur fer er líka verið að þróa miklu fleiri lyf með miklu breiðari viðtaka en þessar tvær gerðir sem við höfum í dag,“ segir Erla Gerður.
„Best væri auðvitað að fjárhagur þyrfti ekki að stýra för þegar maður er að velja rétta meðferð við alvarlegum sjúkdómi og það er frábært að hafa kost á mismunandi verkfærum, mismunandi lyfjum.
Þannig að þegar einstaklingur óskar eftir aðstoð við að léttast með lyfjameðferð þarf auðvitað bara að skoða heilsuna og líkamsástandið vel. Hvað er að trufla þyngdarstjórnunarkerfin?
Tengist þetta frekar efnaskiptakerfunum, insúlíni og blóðsykurbreytingum? Eða er þetta meira sjálf þyngdin sem er að valda álagi á líkamann? Hvernig kom þetta til? Hvað varð til þess að líkaminn þyngdist? Hvað hefur verið reynt?“Erla Gerður segir að þegar búið sé að skoða blóðprufur og fara vandlega yfir heilsufarssögu sé metið hvaða lyfjameðferð eigi best við í hverju tilfelli. Valið verði vitaskuld að byggja á læknisfræðilegum forsendum óháð lyfjakostnaðinum.„En auðvitað er gott að eiga kost á að nota lyf sem eru ekki gríðarlega dýr og ég bind vonir við að þróunin verði þannig áfram.“
Undanfarin ár hefur orðið alger sprenging í eftirspurn eftir þyngdarstjórnunarlyfjum á Íslandi. Árið 2019 var tæplega 1.700 einstaklingum ávísað slíkum lyfjum með greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga.
Um 8 þúsund manns fengu lyfjum af þessu tagi ávísað 2023 og um 4000 til viðbótar tóku lyfin án þess að uppfylla skilyrði um greiðsluþátttöku. Síðan þá hafa reglur um niðurgreiðslu verið hertar verulega og nú greiða um 94% sjúklinga lyfin úr eigin vasa.
„Ég hef látið hafa það eftir mér áður, og stend við það, að mér þykir þessi greiðsluþátttaka háð alltof ströngum skilyrðum,“ segir Erla Gerður. „Í fyrsta lagi hverjir fá lyfið og síðan hvað þurfi að gera til þess að viðhalda greiðsluþátttökunni.“Erla Gerður segir að ofan á þetta bætist að niðurgreiðslan er háð tímatakmörkunum. „Þannig að við þurfum að endurskoða þessa greiðsluþátttöku. Það er alveg skilningur á því og þetta er meðal þess sem heilbrigðisráðherra setti fram í þessum nýju tillögum um hvað þurfi að gera varðandi meðferð offitu á Íslandi og vonandi fer sú vinna í gang fljótlega.“