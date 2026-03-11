Ný lög séu eitt af mörgum skrefum sem þurfi að taka Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. mars 2026 23:31 Daníel Ó. Einarsson er formaður bifreiðastjórafélagsins Frama. Vísir/Ívar Fannar Formaður Biðfreiðastjórafélagsins Frama harmar að félagið hafi ekki fengið frekari aðkomu að starfi starfshóps fyrir lagasetningu um leigubíla. Hann fagnar stöðvaskyldunni en segir það hafa verið einungis ein krafa af mörgum. Frumvarp Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra var nýlega samþykkt á Alþingi sem gerir leigubílstjórum skylt að vera skráðir hjá leigubílastöð með gilt starfsleyfi. Stöðvunum er skylt að skrá allar ferðir, staðsetningu bílanna, akstursleið og greiðslu farþega. Lögin eru eins konar skref til baka eftir að Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrrverandi innviðaráðherra, rýmkaði skilyrði sem þarf að reka leigubíl og afnam reglur um heildarfjölda starfsleyfa. Flokkur fólksins greiddi atkvæði gegn frumvarpinu á þeim tíma. Breytingar Sigurðar Inga voru harðlega gagnrýndar af leigubílstjórum. Daníel Ó. Einarsson, leigubílstjóri og formaður Frama, sagðist hafa kallað ítrekað eftir því að lögin sem sett voru í tíð Sigurðar Inga yrðu endurskoðuð. „Það var starfshópur skipaður af fráfarandi ráðherra. Sigurði Inga, og við áttum enga aðkomu að því og við óskuðum eftir því að það yrðu skoðaðir þeir þættir sem við bentum á, sem eru sem sagt afleiðingar lagabreytinganna í samanburði við hvernig þetta var áður,“ sagði Daníel í Reykjavík síðdegis. „Það er til dæmis starfsnám. Það var tekið úr lögum að menn yrðu að keyra í einhvern tíma áður en þeir gætu farið að reka eigin leigubíl. Að byrja ekki bara á því af blindni og þekkingarleysi að reka leigubíl án þess að hafa neina þekkingu á starfinu,“ segir hann. Tryggi að bílstjórar geti lifað á laununum Daníel sér sérstaklega á eftir takmörkun á fjölda starfsleyfa sem gefin voru út. „Vandinn var hjá stjórnvöldum, ekki hjá bílstjórum, að það vantaði hér leigubíla eða fólk fann að verðlaginu. Það var ekki við bílstjórann að sakast. En þannig var umræðan að við bílstjórar og bílstjórafélögin sætum í vegi fyrir því að hér gætu komið erlendar farveitur sem myndu létta fólki lífið og auðvelda samgöngur og bæta þjónustuna, en það fór öfugt,“ segir hann. Vandinn hafi verið að stjórnvöld hafi ekki verið að fylgja gildandi lögum sem snerust að fjöldatakmörkum. Daníel segir slík takmörk ekki endanlegan fjölda heldur sé breytileg tala eftir framboði og eftirspurn sem tryggi að bílstjórar geti lifað á sinni atvinnu. „Þá var athygli beint að helgardjamminu og það er bara stutt stund sem vantar bíla um helgar. Það eru bara eins og að jafnaði eitt laugardagskvöld í mánuði. Sem sagt, eftir útborgun eða eftir einhverja viðburði eins og Menningarnótt eða útskrift stúdenta, þegar það er svo margt í bænum að það vantar leigubíla á milli fjögur og sex um morguninn.“ Leigubílstjórar kalli eftir að slík takmörk verði lögfest. „Allir sem eru komnir með leyfi og sjá að þeir fá ekki nóg af því að vinna vilja svo sannarlega fjöldatakmörkun. Fjöldatakmörkun er nauðsynleg og verður líklega tekin upp í allri Evrópu núna fljótlega.“ Leigubílar Flokkur fólksins Reykjavík síðdegis Bylgjan Mest lesið Segist saklaus Innlent Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Innlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Innlent Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Innlent Fleiri fréttir Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Óvissustig í Súðavíkurhlíð „Öryggi okkar fólks það eina sem skiptir máli“ „Eins og best verður á kosið í heiminum“ Besta fimleikafólk Danmerkur gefur góð ráð og sýnir á Íslandi „Allt lýðræðið þurrkað út“ Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Segist saklaus Djúpstæður ágreiningur og íþróttasalur umbreytist í tónleikahöll Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Úthlutaði 91 milljón til félagasamtaka Þungar refsingar undir í máli sem fer enn einn hringinn Sakar minnihluta um ódýra pólitík í aðdraganda kosninga „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími“ Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Þarf að greiða þriggja milljóna málskostnað parsins Stefán Vagn leiðir þingflokk Framsóknarflokksins Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn Sjá meira