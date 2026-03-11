„Öryggi okkar fólks það eina sem skiptir máli“ Kristján Már Unnarsson skrifar 11. mars 2026 21:12 Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta. Ívar Arnarsson Hartnær sexhundruð manns, þar af um eitthundrað og fimmtíu Íslendingar, eru að störfum fyrir Atlanta-flugfélagið á áhrifasvæði stríðsátakanna í Miðausturlöndum. Forstjóri Air Atlanta segir félagið fara að öllu með gát og allt sé gert til að tryggja öryggi starfsfólksins. Þótt Ísland sé fjarri vígaslóð hefur stríðið áhrif á íslensk fyrirtæki. Sennilega einna mest á fyrirtæki með höfuðstöðvar í Kópavogi, Air Atlanta. „Miðausturlönd hafa náttúrulega verið eitt af okkar stærstu markaðssvæðum í áratugi,“ segir Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta, í kvöldfréttum Sýnar. Boeing 747-400 þota Air Atlanta framan við pílagrímaflugstöðina í Jedda í Sádi-Arabíu.KMU Þannig er Air Atlanta núna með átta breiðþotur í Sádi-Arabíu á samningi við Saudia-flugfélagið, fjórar farþegaþotur og fjórar fraktþotur. „Við erum með hartnær fjörutíu prósent af flotanum sem annaðhvort er staðsettur í Sádi-Arabíu eða flýgur í gegnum Miðausturlönd, svona að staðaldri. Þannig að já, þetta er sannarlega eitthvað sem hefur áhrif,“ segir Baldvin. Við inngöngudyrnar sjá farþegar að flugvélarnar eru reknar af Air Atlanta.kmu Í byrjun árásar Bandaríkjanna og Ísraels á Íran voru þrjár þotur Air Atlanta staðsettar í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. „Eina flugvél sem er enn þar bara inni í skýli í viðhaldi, reglubundnu viðhaldi, og tvær vélar sem enduðu þar tímabundið. En við náðum þeim út bara á örfáum dögum liðnum.“ Baldvin segir félagið með hartnær sexhundruð manns að störfum í Miðausturlöndum, þar af séu hátt í eitthundrað og fimmtíu Íslendingar, eins og fram kemur hér í frétt Sýnar: „Eina sem skiptir máli í rauninni er bara öryggi okkar fólks og að allt fari vel fram. Þannig að við förum að öllu með gát. Við erum í þéttu sambandi við okkar fólk. Við gerum reglulegar öryggisúttektir, erum í stanslausu sambandi við öryggisyfirvöld, bara yfirvöld á viðkomandi stöðum.“ -Þið hafið ekki lent beinlínis í hættuástandi? „Nei, við höfum nú blessunarlega ekki gert það. Við förum að öllu með gát, eins og ég segi. Það hefur komið fyrir að lofthelgi hafi verið lokað tímabundið. Það hefur komið fyrir að vél hafi farið í biðflug í ákveðinn tíma meðan gengið var úr skugga um að allt væri öruggt og svo höfum við haldið áfram.“ Boeing 777-200 þota Air Atlanta á flugvellinum í Jedda. Flugvélarnar eru merktar Saudia-flugfélaginu, kaupanda þjónustunnar.Egill Aðalsteinsson -Er þetta að skaða ykkur fjárhagslega? „Já, já, þetta gerir það að sjálfsögðu en ekkert sem að þú ert að horfa til. Maður svona auðvitað vonar að þetta sé tímabundið ástand,“ svarar Baldvin. Framundan er eitt stærsta árlega verkefni félagsins, pílagrímaflugið, sem hefjast á um miðjan apríl. „Maður auðvitað vonar að ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs verði orðið stöðugra og betra þegar þar að kemur,“ segir forstjóri Atlanta-flugfélagsins. Air Atlanta Fréttir af flugi Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Sádi-Arabía Tengdar fréttir Atlanta með 600 manna flugútgerð í Sádí-Arabíu Pílagrímaflug Air Atlanta stendur nú sem hæst en flugfélagið er með sexhundruð manns að störfum í Sádí-Arabíu um þessar mundir við að flytja múslima sem þrá að sjá hina helgu borg Mekka. Verkefnin fyrir Saudia-flugfélagið eru þó mun víðtækari en þau eru kjölfestan í rekstri Atlanta. 11. júlí 2024 21:42 Hreyflarnir hrikalegir á nýju Boeing 777-þotum Atlanta Flugfélagið Air Atlanta byggir nú upp farþegaflota sinn á ný eftir hrun í covid-faraldrinum og er þessa dagana að bæta við sig tveimur Boeing 777-breiðþotum til viðbótar við tvær sömu gerðar sem félagið fékk í fyrra. 18. júlí 2024 21:21 Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Þegar Air Atlanta tók að sér viðamikið pílagrímaflug fyrir Saudia-flugfélagið árið 1993 lét Þóra Guðmundsdóttir, annar stofnanda félagsins, hanna og sauma sérstaka flugfreyjabúninga. 