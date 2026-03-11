Innlent

„Öryggi okkar fólks það eina sem skiptir máli“

Kristján Már Unnarsson skrifar
Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta.
Hartnær sexhundruð manns, þar af um eitthundrað og fimmtíu Íslendingar, eru að störfum fyrir Atlanta-flugfélagið á áhrifasvæði stríðsátakanna í Miðausturlöndum. Forstjóri Air Atlanta segir félagið fara að öllu með gát og allt sé gert til að tryggja öryggi starfsfólksins.

Þótt Ísland sé fjarri vígaslóð hefur stríðið áhrif á íslensk fyrirtæki. Sennilega einna mest á fyrirtæki með höfuðstöðvar í Kópavogi, Air Atlanta.

„Miðausturlönd hafa náttúrulega verið eitt af okkar stærstu markaðssvæðum í áratugi,“ segir Baldvin Már Hermannsson, forstjóri Air Atlanta, í kvöldfréttum Sýnar.

Boeing 747-400 þota Air Atlanta framan við pílagrímaflugstöðina í Jedda í Sádi-Arabíu.KMU

Þannig er Air Atlanta núna með átta breiðþotur í Sádi-Arabíu á samningi við Saudia-flugfélagið, fjórar farþegaþotur og fjórar fraktþotur.

„Við erum með hartnær fjörutíu prósent af flotanum sem annaðhvort er staðsettur í Sádi-Arabíu eða flýgur í gegnum Miðausturlönd, svona að staðaldri. Þannig að já, þetta er sannarlega eitthvað sem hefur áhrif,“ segir Baldvin.

Við inngöngudyrnar sjá farþegar að flugvélarnar eru reknar af Air Atlanta.kmu

Í byrjun árásar Bandaríkjanna og Ísraels á Íran voru þrjár þotur Air Atlanta staðsettar í Sameinuðu arabísku furstadæmunum.

„Eina flugvél sem er enn þar bara inni í skýli í viðhaldi, reglubundnu viðhaldi, og tvær vélar sem enduðu þar tímabundið. En við náðum þeim út bara á örfáum dögum liðnum.“

Baldvin segir félagið með hartnær sexhundruð manns að störfum í Miðausturlöndum, þar af séu hátt í eitthundrað og fimmtíu Íslendingar, eins og fram kemur hér í frétt Sýnar:

„Eina sem skiptir máli í rauninni er bara öryggi okkar fólks og að allt fari vel fram. Þannig að við förum að öllu með gát.

Við erum í þéttu sambandi við okkar fólk. Við gerum reglulegar öryggisúttektir, erum í stanslausu sambandi við öryggisyfirvöld, bara yfirvöld á viðkomandi stöðum.“

-Þið hafið ekki lent beinlínis í hættuástandi?

„Nei, við höfum nú blessunarlega ekki gert það. Við förum að öllu með gát, eins og ég segi.

Það hefur komið fyrir að lofthelgi hafi verið lokað tímabundið. Það hefur komið fyrir að vél hafi farið í biðflug í ákveðinn tíma meðan gengið var úr skugga um að allt væri öruggt og svo höfum við haldið áfram.“

Boeing 777-200 þota Air Atlanta á flugvellinum í Jedda. Flugvélarnar eru merktar Saudia-flugfélaginu, kaupanda þjónustunnar.Egill Aðalsteinsson

-Er þetta að skaða ykkur fjárhagslega?

„Já, já, þetta gerir það að sjálfsögðu en ekkert sem að þú ert að horfa til. Maður svona auðvitað vonar að þetta sé tímabundið ástand,“ svarar Baldvin.

Framundan er eitt stærsta árlega verkefni félagsins, pílagrímaflugið, sem hefjast á um miðjan apríl.

„Maður auðvitað vonar að ástandið fyrir botni Miðjarðarhafs verði orðið stöðugra og betra þegar þar að kemur,“ segir forstjóri Atlanta-flugfélagsins.

