Bjóða upp á tjaldsvæði inni Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. mars 2026 12:09 Í fyrra fengu gestir að tjalda í Herjólfshöll vegna veðurs. Vísir/Viktor Freyr Gestum á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum um verslunarmannahelgina mun nú standa til boða að tjalda innandyra. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem þjóðhátíðargestir leita inn fyrir dyr Herjólfshallar með tjöldin meðferðis. Síðastliðin ár hafa nokkur tjaldsvæði staðið til boða fyrir þá sem vilja tjalda á Þjóðhátíð. Í nýrri auglýsingu fyrir hátíðina er tekið fram að ný staðsetning verður á tjaldsvæðum ÍBV í ár. Tjaldsvæði ÍBV hefur hingað til verið á Þórsvelli en nú mun starfsemi Rent-a-Tent færast þangað og ÍBV fer yfir á Týsvöll. „En að sama skapi stendur það til hjá okkur að opna tjaldsvæði inni í Herjólfshöll. Við viljum bjóða gestum upp á ákveðinn lúxus að vera innandyra, sem er bæði gott þegar viðrar illa og viðrar vel," segir Ellert Scheving Pálsson, framkvæmdastjóri ÍBV. Ekki er þetta í fyrsta skipti sem tjaldbúar leita inn fyrir veggi Herjólfshallar en á Þjóðhátíð árið 2025 fengu gestir þar inn vegna slæms veðurs. Hætt var við brennuna og bæði símar og stígvél seldust upp á eyjunni. „Þetta eru hlutir sem við erum að vinna að og kemur væntanlega í sölu fljótlega," segir Ellert. Forsala á hátíðina hófst um helgina og segir Ellert hana ákveðinn vorboða auk þess sem veturinn sé settur í baksýnisspegilinn. Miðasalan hafi þá byrjað vel. „Eins og Erpur segir: drullaðu þér í dalinn."