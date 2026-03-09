Innlent

Bjóða upp á tjald­svæði inni

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Í fyrra fengu gestir að tjalda í Herjólfshöll vegna veðurs.
Í fyrra fengu gestir að tjalda í Herjólfshöll vegna veðurs. Vísir/Viktor Freyr

Gestum á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum um verslunarmannahelgina mun nú standa til boða að tjalda innandyra. Þetta er ekki í fyrsta skipti sem þjóðhátíðargestir leita inn fyrir dyr Herjólfshallar með tjöldin meðferðis.

Síðastliðin ár hafa nokkur tjaldsvæði staðið til boða fyrir þá sem vilja tjalda á Þjóðhátíð. Í nýrri auglýsingu fyrir hátíðina er tekið fram að ný staðsetning verður á tjaldsvæðum ÍBV í ár.

Tjaldsvæði ÍBV hefur hingað til verið á Þórsvelli en nú mun starfsemi Rent-a-Tent færast þangað og ÍBV fer yfir á Týsvöll. 

„En að sama skapi stendur það til hjá okkur að opna tjaldsvæði inni í Herjólfshöll. Við viljum bjóða gestum upp á ákveðinn lúxus að vera innandyra, sem er bæði gott þegar viðrar illa og viðrar vel,“ segir Ellert Scheving Pálsson, framkvæmdastjóri ÍBV.

Ekki er þetta í fyrsta skipti sem tjaldbúar leita inn fyrir veggi Herjólfshallar en á Þjóðhátíð árið 2025 fengu gestir þar inn vegna slæms veðurs. Hætt var við brennuna og bæði símar og stígvél seldust upp á eyjunni.

„Þetta eru hlutir sem við erum að vinna að og kemur væntanlega í sölu fljótlega,“ segir Ellert.

Forsala á hátíðina hófst um helgina og segir Ellert hana ákveðinn vorboða auk þess sem veturinn sé settur í baksýnisspegilinn. Miðasalan hafi þá byrjað vel.

„Eins og Erpur segir: drullaðu þér í dalinn.“

Þjóðhátíð í Eyjum Verslunarmannahelgin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið