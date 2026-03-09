Ekki í forgangi hjá Isavia að smíða bílastæðahús Kristján Már Unnarsson skrifar 9. mars 2026 20:19 Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri flugvallarþróunar og innviða hjá Isavia ohf. Bjarni Einarsson Smíði bílastæðahúss við Leifsstöð er ekki forgangsmál hjá Isavia á næstum árum. Yfirmaður flugvallarþróunar og innviða Keflavíkurflugvallar hafnar því að Isavia okri á bílastæðum. Í kvöldfréttum Sýnar var fjallað um bílastæðamálin við Leifsstöð. Þau eru meðal helstu umkvörtunarefna farþega og þá einna helst gjaldtakan. En er Isavia að okra á bílastæðunum? „Nei, alls ekki. Bílastæði í fyrsta lagi eru náttúrulega innviðir sem að við þurfum að reka. Í öðru lagi þá viljum við bjóða upp á ákveðna þjónustu,“ svarar Maren Lind Másdóttir, framkvæmdastjóri flugvallarþróunar og innviða hjá Isavia ohf. Frá langtímabílastæðum við Leifsstöð.Vilhelm Gunnarsson Við Leifsstöð standa bílar flugfarþega óvarðir gagnvart veðri og vindum. „Það er svolítið erfitt að bera sig saman kannski við önnur bílastæðahús eða bílastæði á landinu. Við verðum svolítið að bera okkur saman við aðra flugvelli. Og þegar, þó svo ég sé nú ekki með tölurnar, en þegar við erum að bera okkur saman við aðra flugvelli, þá erum við ekki að okra á farþegum,“ segir Maren Lind. Bilastæðahús eru sýnd í framtíðaráætlunum um þróun Keflavíkurflugvallar.KEFplus.is Þjónusta Isavia á flugvellinum felst að minnsta kosti ekki í skjólgóðu bílastæðahúsi, en slík hús má sjá á teikningum um framtíðarþróun vallarins. En hvenær er ætlunin að byggja bílastæðahús? „Það er klárlega á langtímaplaninu okkar. En það er ekki núna, - næstu tvö, þrjú til fimm ár er það ekki á planinu að byggja bílastæðahús.“ Bílastæðahús er því ekki forgangsmál Isavia. „Miðað við stöðuna núna, og það sem við höfum metið, þá höfum við talið að minnsta kosti að þetta fari ekki í efsta forgang á listanum hjá okkur,“ segir Maren. Í stað bílastæðahúss hyggst Isavia lengja yfirbyggðar gönguleiðir milli bílastæða og flugstöðvar.skjáskot Það er einna helst að farþegar geti vænst þess að yfirbyggðar gönguleiðir milli bílastæða og flugstöðvar verði lengdar. „Við erum núna að byggja yfirbyggðar gönguleiðir á hina ýmsu staði fyrir farþegana til þess að verja þá fyrir vatni og vindum og við munum klárlega halda því áfram. En bílastæðahúsið, það verður aðeins lengra í það,“ segir framkvæmdastjóri flugvallarþróunar og innviða hjá Isavia í frétt sem sjá má hér: Keflavíkurflugvöllur Bílastæði Fréttir af flugi Ferðaþjónusta Neytendur Tengdar fréttir Tímabært að koma böndum á gjaldskyldufrumskóginn Stöðum þar sem innheimt eru bílastæðagjöld hefur fjölgað ört undanfarin ár. Samhliða hefur þeim fyrirtækjum fjölgað sem bjóða upp á tæknilegar lausnir og þjónustu við gjaldtökuna og á sama tíma höfum við ítrekað heyrt frá neytendum sem kvarta yfir viðskiptaháttum á gjaldskyldum bílastæðum, skorti á upplýsingum, merkingum og handahófskenndri framkvæmd. 9. janúar 2026 10:02 Ferðin á Keflavíkurflugvöll það erfiðasta við utanlandsferðina Þóroddur Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands, segir Isavia einungis telja það hlutverk sitt að hámarka tekjur af samgöngum til og frá Keflavíkurflugvelli. 