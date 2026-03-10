Þingfundi á Alþingi lauk ekki fyrr en vel var gengið á ellefta tímann í gærkvöldi þar sem tekist var á um þingsályktunartillögu um hvort halda skuli þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald aildarviðræðna við ESB. Hart var tekist á í þingsalnum og þingmenn stjórnarandstöðunnar voru ívið fjölmennari í þingsalnum.
„Þessu máli hefur hæstvirtur utanríkisráðherra lýst sem innanríkismáli. En hún ber það hér ein í þingsal og aðrir ráðherrar láta ekki sjá sig,“ sagði Sigríður Andersen þingmaður Miðflokksins. „Hæstvirtur forsætisráðherra sat hér og hefði ekki sagt orð nema af því að til hennar var beint spurningum í óundirbúnum fyrirspurnum.“
„En mig langar þá að spyrja um hagsmunagæslu hæstvirts utanríkisráðherra, sem hún segir að sé einboðin og í sjávarútvegsmálum sérstaklega“, bætti hún við. „Af hverju var þá ekki bara tilgreint í þessari þingsályktunartillögu að samningsmarkmiðin væru þau að Ísland vildi fara í þessar aðildarviðræður, án þess að opna kaflann um sjávarútvegsmál?“
Umræðunni var síðan frestað eftir andsvar Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sem minnti á málþóf stjórnarandstöðunnar frá fyrra þingi þegar tekist var á um veiðigjöldin. „Við vorum nefnilega að gæta hagsmuna þjóðarinnar þá.“
„Og svo koma þessir stjórnarandstöðuflokkar og segja; nú getum við. Þið gátuð það ekki síðasta sumar, þið lýstuð því með lengsta málþófi sögunnar að þið vilduð ekki að þjóðin fengi réttláta hlutdeild, og svo ætlið þið að fara að reyna að halda þessu áfram að standa fyrir þjóðinni,“ sagði ráðherrann.
Þorgerður svaraði svo frammíköllum úr þingsal þar sem hún var hvött til að svara spurningu þingmannsins: „Hættu bara í símanum háttvirtur þingmaður! Ég er búinn að svara spurningunni. Þessi ríkisstjórn mun ekki skrifa undir samning sem felur í sér að við verjum ekki fiskveiðiauðlindir þjóðarinnar.
„Við verjum hagsmuni íslensku þjóðarinnar. Við höfum sýnt það og við munum sýna það aftur, annað en þið,“ sagði Þorgerður Katrín á ellefta tímanum í gærkvöldi.
Þingfundi verður fram haldið í dag klukkan hálftvö og þar er að eins eitt mál á dagskrá fyrir utan liðinn störf þingsins og það er framhald þessarar fyrri umræðu um þingsályktunartillögu utanríkisráðherra.