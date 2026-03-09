Netmiðlinum Fréttin.is hefur verið gert skylt að birta andsvör Sigurbjargar Erlu Egilsdóttur, bæjarfulltrúa í Kópavogi, eftir birtingu aðsendrar greinar upp úr athugasemd Sigurbjargar. Hún sendi inn kvörtun þar sem að rangt hefði verið haft eftir henni.
Þann 6. janúar barst Fjölmiðlanefnd kvörtun frá Sigurbjörgu vegna umfjöllunar um athugasemd sem hún gerði við færslu á Facebook. Fréttin bar fyrirsögnina „Bæjarfulltrúi í Kópavogi segir „kvennalíkama“ alls konar og að sumar konur séu með typpi“.
Að mati Sigurbjargar var ýmislegt fullyrt í fréttinni sem væri ekki rétt, rangt væri haft eftir henni og henni eignuð ummæli sem hún hafði aldrei sagt. Í kvörtuninni segist Sigurbjörg hafa haft samband við Margréti Friðriksdóttur, ritstjóra Fréttarinnar, en hún ekki séð ástæðu til að gera breytingar á fréttinni.
Fjölmiðlanefnd tók kvörtunina fyrir og óskaði eftir upplýsingum og sjónarmiðum frá Fréttinni vegna kvörtunarinnar. Í svari Margrétar sagði að ekki væri hægt að verða við beiðni þar sem um væri að ræða aðsenda grein og Fréttin stundi ekki „ritskoðun á aðsendum greinum“. Hún hafi sjálf hringt í Sigurbjörgu og sú síðarnefnda staðfest það sem kom fram í fréttinni.
Í svari sínu benti nefndin á að greinin væri undir birt undir flokknum „Fréttir“ og enginn greinarmunur á henni og öðrum fréttum á miðlinum. Margrét svaraði ábendingu og sagði að hún hefði merkt greinina með efnisorðinu „aðsend grein“. Þá væru einungis settar fram vangaveltur þess sem skrifaði fréttina.
Fjölmiðlanefnd bað einnig Sigurbjörgu um að taka fram hvaða staðreyndir hún teldi að rangt hefði verið farið með í umfjöllun fréttarinnar og skjáskot af áðurnefndri athugasemd á Facebook.
Margrét sagði einnig í svari sínu til Fjölmiðlanefndar að hún hefði rætt við Sigurbjörgu símleiðis, boðið henni í kappræður um málið og einnig í viðtal þar sem hún gæti rætt hvað hún ætti raunverulega við. Sigurbjörg hafnaði báðum boðum en þrátt fyrir það taldi Fjölmiðlanefnd að hún ætti rétt til andsvara á miðli Fréttarinnar.
„Réttur til andsvara samkvæmt 36. gr. laga um fjölmiðla lýtur líkt og fyrr greinir að því að leiðrétta staðreyndir þegar aðili telur að lögmætir hagsmunir sínir, einkum æra eða orðspor, hafi beðið tjón af því að rangt hafi verið farið með staðreyndir í fjölmiðli. Að baki ákvæðinu búa þau grunnrök að aðili, sem fjallað er um í fjölmiðli, fái komið að sjónarmiðum sínum og eigi rétt til andsvara telji hann að á honum hafi verið brotið með því að rangt hafi verið farið með staðreyndir í fjölmiðli,“ segir í úrskurði nefndarinnar.
Réttur til andsvara er þó ekki til að koma sjónarmiðum að með almennum hætti. Fjölmiðlanefnd taldi Fréttina ekki hafa brugðist við með fullnægjandi hætti við beiðni Sigurbjargar um að koma með andsvör.
„Af gögnum málsins má ráða, m.a. af athugasemd þeirri sem var tilefni umfjöllunar Fréttarinnar og því sem kom fram í símatali ritstjóra Fréttarinnar við kvartanda, að kvartandi lét ekki þau orð falla sem henni eru eignuð í umfjöllun Fréttarinnar,“ segir í úrskurðinum.
Ákvörðun Fjölmiðlanefndar er því að Fréttin skuli birta sérstakt andsvar Sigurbjargar vegna umfjöllunarinnar á forsíðu vefs þeirra í sömu leturgerð og stærð og fréttir Fréttarinnar.
„Í umfjöllun Fréttin.is þann 17. nóvember 2025 eru mér eignuð ummæli sem ég hef ekki látið falla. Þar er meðal annars fullyrt að ég segi stúlkum og skólastúlkum að þær eigi að „þegja og sætta sig við karlmenn í kvennaklefa“ og að ég beri ekki virðingu fyrir konu sem varð fyrir kynferðisofbeldi. Ég hef ekki tjáð mig með þessum hætti og þetta er ekki mín afstaða. Í þeirri umræðu sem vísað er til skrifaði ég eingöngu eftirfarandi: „Þú getur farið í sérklefa ef þér þykir óþægilegt að vera í klefa með öðrum fjölbreyttum kvennalíkömum.“ ásamt því sem ég sagði í símtali við ritstjóra að trans konur mættu nota búningsklefa fyrir konur, enda séu þær konur. Fyrrnefndar fullyrðingar í greininni eru því rangar.“