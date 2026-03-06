Stjórnvöld í Bandaríkjunum og Ísrael hafa varað við því að árásir á Íran muni aukast enn á næstu dögum. Ísraelsher sagðist í nótt hafa gert árásir á innviði klerkastjórnarinnar í Tehran og innviði Hezbollah í Beirút.
Yfirmaður Ísraelshers, Eyal Zamir, sagði að fyrsta stig árásanna hefði miðað að því að ráðast gegn eldflaugagetu Írana og ná yfirráðum í lofti. Næsti fasi myndi fela í sér frekari aðgerðir sem miðuðu að því að koma núverandi stjórn frá völdum.
Samkvæmt BBC gerðu Ísraelsmenn fjórtándu árásarhrinuna á Íran í nótt, bæði á Tehran og aðrar borgir. Þá voru einnig gerðar árásir á Beirút og íbúar hvattir til að flýja.
Íranir héldu hefndarárásum sínum á Ísrael áfram í gær.
Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, endurómaði skilaboð Ísraelsmanna í gær og sagði að von væri á enn frekari árásum. Sagði hann að ákvörðun Breta um að heimila Bandaríkjamönnum að nota Diego Garcia herstöðina eiga þar þátt að máli.
Þetta hljómar aðeins á ská við yfirlýsingar Breta en forsætisráðherrann Keir Starmer sagði stjórnvöld hafa heimilað að breskar herstöðvar yrðu notaðar í varnarskyni.