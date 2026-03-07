Innlent

Upp­taka náðist af al­var­legu um­ferðar­slysi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Frá vettvangi á hringveginum nærri Munaðarnesi.
Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi sem átti sér stað við Munaðarnes í Borgarfirði í gærmorgun. Tveir voru fluttir slasaðir með þyrlu Landhelgisgæslunnar.

Þetta staðfestir Ásmundur Rúnar Ásmundsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn á Vesturlandi.

Tveir bílar lentu saman á hringveginum við Munaðarnes um klukkan ellefu í gærmorgun. Í öðrum bílnum var fjölskylda en í hinum erlendir ferðamenn. Tveir slösuðust, farþegar í sitt hvorum bílnum, annað þeirra barn. Bæði voru við meðvitund þegar þau voru flutt á brott að sögn Ásmundar. 

Þau voru flutt með þyrlu Landhelgisgæslunnar á Landspítalann í Fossvogi. 

Upptaka náðist af slysinu, sem tekin var úr öðrum bíl sem átti leið hjá og sýnir hvernig annar bíllinn fór í veg fyrir hinn.

