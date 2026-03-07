Meðferðarheimilið Lækjarbakki hóf störf í nýju húsnæði í Gunnarsholti og tók á móti sínu fyrsta barni í gær. Í tilkynningu frá mennta- og barnamálaráðuneytinu segir að opnunin marki mikilvægan áfanga í framhaldsmeðferð fyrir drengi sem glíma við vímuefnavanda. Pláss er fyrir sex drengi og kynsegin á meðferðarheimilinu.
Meðferðarheimilið var áður rekið að Geldingarvöllum í Rangárþingi en var lokað síðla árs 2024 vegna myglu. Við tók leit að nýju húsnæði og var tilkynnt í nóvember árið 2024 að búið væri að finna nýtt húsnæði. Fram kom í svörum ráðuneytisins í lok janúar til fréttastofu um framkvæmdir í húsnæðinu að þær hefðu verið umfangsmeiri en áætlað hefði verið. Þar kom einnig fram að búið væri að ráða allt starfsfólk, samtals í sautján stöðugildi, og allir starfsmenn komnir til starfa.
Í tilkynningu ráðuneytisins segir að nýtt meðferðarheimili auki getu samfélagsins til að bregðast við erfiðum og flóknum málum barna og ungmenna á Íslandi.
„Löng bið er á enda og mikið fagnaðarefni að Lækjarbakki sé tekinn til starfa í nýju og endurbættu húsnæði” segir Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, í tilkynningunni.
Þar kemur einnig fram að starfsmenn hafi fengið yfirgripsmikla þjálfun í þeirri aðferðafræði sem beitt er á meðferðarheimilum Barna- og fjölskyldustofu. Meðferðin sé sérhæfð fyrir ungmenni og byggi á samþættingu gagnreyndra aðferða og einstaklingsmiðaðrar nálgunar.
Fram kemur að formleg opnun fari fram síðar í mánuðinum en að vegna þess hve brýnt sé að hefja þjónustuna, til að mæta þörfum barna sem beðið hafa eftir langtímameðferð, hafi verið tekið á móti fyrsta skjólstæðingnum um leið og tilskilin leyfi lágu fyrir.
„En betur má ef duga skal og eru fleiri járn í eldinum,“ segir Inga. „Nú er tími til að börnin okkar fái þá þjónustu sem þurfa. Börnin fyrst, svo allt hitt.“
Mennta- og barnamálaráðherra segir meðferðarúrræði fyrir börn og ungmenni hafa verið í ólestri alltof lengi. Hann leggur áherslu á að klára endurskoðun á slíkri starfsemi sem allra fyrst og hefur heimsótt nokkur meðferðarheimili nú þegar. Heilbrigðisráðuneytið er haft með í ráðum.