Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Kristján Már Unnarsson skrifar 1. mars 2026 07:47 Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, kemur í opinbera heimsókn til Indlands árið 2000 á Boeing 747-400 risaþotu Air Atlanta. Lent var á flugvellinum í Nýju-Delí. KMU Ákvörðun Air Atlanta árið 1993 um að taka Boeing 747-þotur í rekstur þykir einhver sú djarfasta í sögu íslenskra flugmála. Júmbó-þoturnar voru á þeim tíma stærstu og dýrustu farþegaþotur heims. Í þættinum Flugþjóðin á Sýn+ er fjallað um júmbó-þotuna í höndum Íslendinga. Það þótti risastökk í íslenskri flugsögu og fyrir Air Atlanta þegar fyrsta 747-þotan var skráð á Íslandi en hún lenti á Keflavíkurflugvelli vorið 1993. Hún fékk einkennissstafina TF-ABK og nafnið Agnar Kofoed Hansen til heiðurs helsta frumkvöðli íslenskra flugmála. Þóra Guðmundsdóttir afhenti Eyjólfi Haukssyni flugstjóra blómvönd við komu fyrstu Boeing 747-þotu Air Atlanta til Íslands vorið 1993.Stöð 2/Magnús B. Magnússon Þóra Guðmundsdóttir, annar stofnanda Atlanta, rifjar upp hvernig henni leið að taka 747-þotu inn í rekstur Air Atlanta. „Ég var með stóran kökk í hálsinum. Og ég hugsaði bara fyrir sjálfa mig: Hvað ertu búin að koma þér út í! Svo leið ekki nema mánuður eða svo. Þá vantaði þá vél númer tvö,“ segir Þóra. „Svo rétt á eftir þrjár,“ segir Arngrímur Jóhannsson, fyrrverandi eiginmaður Þóru og hinn stofnandi félagsins. Arngrímur Jóhannsson, stofnandi Air Atlanta, á Flugsafni Íslands á Akureyri. Fyrir aftan er hreyfill af Boeing 747.Egill Aðalsteinsson „Þetta byggði til að byrja með á pílagrímaflutningum,“ segir Arngrímur. Þuríður Sigurðardóttir söngkona var í hópi flugfreyjanna í pílagrímafluginu hjá Air Atlanta. „Þetta er stórkostlegt tæki. Og það er alltaf jafn heillandi að vera á flugvelli og horfa á þetta ferlíki taka sig á loft. Það er engu líkt,“ segir Þuríður. Þuríður Sigurðardóttir söngkona starfaði sem yfirflugfreyja um borð í 747-þotum Atlanta.Egill Aðalsteinsson En það var jafnframt farið að nýta júmbó-þotur Atlanta til að bjóða Íslendingum ódýrt flug til útlanda á vegum ferðaskrifstofunnar Samvinnuferða, eins og til dæmis til Bahama-eyja. Þóra lýsir einnig ferðum með forseta Íslands, Ólaf Ragnar Grímsson, í opinberar heimsóknir, eins og til dæmis til Indlands. Á flugvellinum í Nýju-Delí árið 2000. Júmbó-þotan fyrir aftan. „Þetta var svolítið grand.“KMU Forsetinn og sendinefnd hans tóku þó aðeins lítinn hluta sætanna. Áskrifendum Stöðvar 2 var boðið að kaupa stærsta hlutann. Það þótti hins vegar tilkomumikið að sjá forseta Íslands mæta í opinbera heimsókn til Indlands á júmbó-þotu, rétt eins og hér væri Bandaríkjaforseti á ferð. „Það var svolítið grand,“ segir Þóra í þættinum en hér má sjá sjö mínútna kafla. Þátturinn um júmbó-þotuna er sá sextándi í þáttaröðinni. Áskrifendur geta séð þáttinn í heild sem og alla þætti Flugþjóðarinnar á streymisveitunni Sýn+. Flugþjóðin Air Atlanta Fréttir af flugi Forseti Íslands Tengdar fréttir Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Þegar Air Atlanta tók að sér viðamikið pílagrímaflug fyrir Saudia-flugfélagið árið 1993 lét Þóra Guðmundsdóttir, annar stofnanda félagsins, hanna og sauma sérstaka flugfreyjabúninga. Í þættinum Flugþjóðin lýsa fyrrverandi og núverandi starfsmenn íslenskra flugfélaga því hvernig var að starfa undir vökulum augum trúarlögreglu í Sádí-Arabíu. 8. febrúar 2026 08:00 „Ég vissi það þó að innkoman yrði að vera meiri en útgjöldin“ Einn helsti brautryðjandi flugútrásar Íslendinga, Arngrímur Jóhannsson, segir galdurinn að góðum árangri ekki flókinn; innkoman verði að vera meiri en útgjöldin. Forstjóri Atlanta segir þessa flugvélartegund hafa byggt upp félagið. 3. október 2024 21:31 