Það verður nóg um að vera í Sprengisandi á Bylgjunni í dag. Millilandaflug, efnahagsmál, heilbrigðiskerfið og borgarstjórnarkosningar verða til umræðu.
Njáll Trausti Friðbertsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi flugumerðarstjóri, ræðir fyrst um stöðuna í millilandaflugi en stóralvarlegt ástand skapaðist í millilandaflugi 26. febrúar þegar 16 þotur þurftu að nýta varaflugvöll á örskömmum tíma.
Ragnar Freyr Ingvarsson, formaður læknafélags Reykjavíkur og Hildur Jónsdóttir, formaður Félags sjúkrahúslækna ræða heilbrigiskerfið. Hvaða hugmyndir eru uppi um lausn Bráðadeildar Landspitala og mönnun lækna á landsbyggðinni?
Gylfi Zoega hagfræðingur ræðir efnahagsmál. Er verðbólga innbyggð í íslenskan hugsunarhátt og verðbólgumarkmið Seðlabankans tálsýn?
Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfsæðistflokksins, ræðir svo nýkynntan lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Hverjar verða helstu áherslur hans í kosningum í maí?