Torfi Fjalar Jónasson, hjartalæknir og eiginmaður Ölmu Möller heilbrigðisráðherra, segist aldrei hafa átt í neinum átökum eða árekstrum við Hildigunni Svavarsdóttur, fyrrverandi forstjóra Sjúkrahússins á Akureyri.
„Ég hef aldrei nokkurn tímann átt í einhverjum átökum eða árekstrum við Hildigunni Svavarsdóttur. Ég hef ekkert meira um málið að segja og er að sjálfsögðu enginn aðili að því,“ segir Torfi Fjalar í skriflegu svari til fréttastofu.
Tilefni fyrirspurnar fréttastofu til Torfa Fjalars um árekstra við Hildigunni er viðtal við Ingibjörgu Isaksen, þingflokksformann Framsóknarflokksins, í Bítinu á Bylgjunni fyrir viku síðan, föstudaginn 20. febrúar.
Þar gaf Ingibjörg í skyn að Torfi hefði átt í einhverjum átökum eða árekstrum við Hildigunni áður en hún sagði svo af sér í kjölfar þess að tilkynnt hafði verið að staðan yrði auglýst.
Téða árekstra hefði mátt rekja til uppsagnar á ferliverksamningum við spítalann síðasta haust. Torfi Fjalar hafi verið einn þeirra sem hafi verið með slíkan samning og því tapað á því að samningunum yrði sagt upp.
Samkvæmt heimildum fréttastofu lagði Torfi Fjalar fram vantrauststillögu á fundi læknaráðs spítalans í október í fyrra á hendur framkvæmdastjórn spítalans en dró hana svo til baka. Tillagan var því aldrei tekin fyrir. Hildigunnur sat í framkvæmdastjórn spítalans ásamt framkvæmdastjórum sviða spítalans.
Alma Möller, eiginkona Torfa og heilbrigðisráðherra, lýsti sig vanhæfa í umfjöllum um uppsögn samninganna vegna tengsla sinna við Torfa.
Í frétt mbl.is þann 8. október í fyrra kom fram að Alma hefði greint frá því á Alþingi í ræðu að hún myndi ekki koma að umfjöllun um uppsögn ferliverksamninganna vegna skyldleika við einn þeirra lækna sem starfa á sjúkrahúsinu og að Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis-, orku-, og loftslagsráðherra, hefði verið settur staðgengill heilbrigðisráðherra í málinu.
Fjallað var þó um það mánuði síðar, 24. nóvember, á vef Akureyri.net að Alma hefði ætlað að fara norður til að funda með stjórnendum spítalans en eftir að tilkynnt var um uppsögn samninganna sögðu nokkrir læknar upp störfum á spítalanum. Fjallað var um það á Vísi líka.
Mánudaginn 16. febrúar var svo greint frá því að Hildigunnur hefði óskað eftir því að láta samstundis af störfum þegar það lá fyrir að auglýsa ætti forstjórastöðuna að loknu skipunartímabili hennar. Hildigunnur segist ekki vilja tjá sig um þetta mál og vísar á starfandi forstjóra, Erlu Björnsdóttur.
Erla segir í skriflegu svari til fréttastofu að undanfarið ár hafi áskoranir verið talsverðar á sjúkrahúsinu.
„Rétt er að taka fram að verktakasamningum um ferliverk hefur ekki verið sagt upp eins og hefur komið fram í fjölmiðlum, tekin var ákvörðun um að fresta þeirri ákvörðun fram í maí. Nú er að störfum starfshópur á vegum SAk sem vinnur að tillögum með það að markmiði að skilgreina hvað gæti komið í stað verktakasamninga um ferliverk,“ segir Erla.
Auk þess hafi rakaskemmdir í stórum hluta húsnæðisins verið mikil áskorun.
„Þar sem fara hefur þurft í verulegar endurbætur á um 3000 fm. af okkar húsnæði er unnið að endurbótum en þetta hefur haft í för með sér talsverðar tilfæringar innanhúss.“
Þá hefur einnig verið fjallað um það að síðustu áramót hafi endurhæfingardeild spítalans verið lokað um helgar. Spítalinn sendi frá sér ákall vegna þess um mönnun í desember og sagði þá að nauðsynlegt væri að rýna í starfsemina.
Hvað varðar starfslok Hildigunnar segist Erla ekki geta tjáð sig um málefni einstakra starfsmanna eða um vantraustsyfirlýsinguna en að framkvæmdastjórnin hafi átt afar gott og farsælt samstarf við hana.
„Framlag hennar til SAk er ómetanlegt og það er mikill missir af henni.“
Heilbrigðisráðuneytið auglýsti stöðu forstjóra í gær og er umsóknarfrestur til 23. mars. Í auglýsingu segir að skipað verði í stöðuna til fimm ára, frá 1. júní 2026. Sjúkrahúsið á Akureyri er annað stærsta sjúkrahús landsins og lögum samkvæmt varasjúkrahús Landspítalans. Að jafnaði eru tæplega 700 manns starfandi á SAk.
Þá segir í auglýsingu um sjúkrahúsið að það sé kennslusjúkrahús og þekkingarstofnun sem veitir sérfræðiþjónustu í helstu greinum læknisfræði og hjúkrunarfræði sem og almenna sjúkrahúsþjónustu í sínu umdæmi. Þá annist sjúkrahúsið starfsnám í heilbrigðisvísindagreinum og starfi í nánum tengslum við skóla á sviði menntunar heilbrigðisstétta og rannsókna í heilbrigðisvísindum.
