Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. febrúar 2026 22:32 Snoop Dogg, meðeigandi Swansea City, fékk frábærar móttökur frá stuðningsmönnum liðsins. Getty/Athena Pictures Bandaríski rapparinn Snoop Dogg kom í fyrsta sinn fyrir framan stuðningsmenn velska fótboltaliðsins Swansea síðan hann varð fjárfestir í liðinu þegar hann mætti á heimaleik þess gegn Preston North End á þriðjudag. Beint eftir að hafa slegið í gegn á Vetrarólympíuleikunum á Ítalíu hélt Snoop Dogg til Suður-Wales. Létu vel í sér heyra Snoop Dogg hafði beðið stuðningsmenn Swansea um að hylla sig með því að veifa handklæðum – með áletruninni „Látið í ykkur heyra“ – þegar hann gengi inn á völlinn fyrir leikinn í Championship-deildinni. Þeir gerðu einmitt það, þúsundir þeirra, og Snoop Dogg veifaði sínu eigin handklæði þegar hann gekk meðfram vellinum og æsti upp mannfjöldann. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible) Swansea náði að bjarga jafntefli gegn Preston þegar Liam Cullen jafnaði mark Daniel Jebbison úr fyrri hálfleik með glæsilegum skalla á fimmtu mínútu uppbótartíma seinni hálfleiks. Eftir að leik Swansea og Preston lauk með 1-1 jafntefli í ensku B-deildinni á þriðjudag var Paul Heckingbottom, stjóri gestanna, fljótur að gera grín að óvenjulegri nærveru alþjóðlegu stórstjörnunnar. Þegar Heckingbottom ræddi við fjölmiðla eftir 1-1 jafnteflið sagði hann í gríni: „Það eina sem ég tók eftir sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn,“ sagði Heckingbottom. Hann er þá auðvitað að tala um marijúanalykt enda er Snoop Dog þekktur fyrir ást sína á kannabis. „Þetta er bara öðruvísi fyrir fólk sem er hér í hverri viku, er það ekki? Við spilum ekki við Swansea í hverri viku, svo þetta er ekkert öðruvísi fyrir okkur. Við fórum til Ipswich um daginn, þeir voru í stuði, stuðningsmenn þeirra voru í stuði og það voru læti allan leikinn. Mér fannst við halda öllum hérna rólegum þar til í lokin,“ sagði Heckingbottom. Ræddi við leikmenn eftir leik Vitor Matos þjálfari Swansea sagði frá því að Snoop Dogg hefði rætt við leikmenn sína eftir leik. View this post on Instagram A post shared by DAZN Football (@daznfootball) „Eftir leikinn kom hann inn í búningsklefa og ræddi við leikmennina. Hann er maður sem vill taka þátt, ekki bara með okkur heldur líka með ólympíuliði Bandaríkjanna. Hann elskar íþróttir, elskar íþróttafólk. Hann elskar félagið, elskar borgina og vill vera hér,“ sagði Matos. „Ég held að það sé allt jákvætt og hann var mjög ánægður því honum fannst liðið hafa rétta hugarfarið. Honum fannst liðið geta gefið í,“ sagði Matos. Meðeigandi og fjárfestir Snoop Dogg varð það sem Swansea lýsti sem „meðeigandi og fjárfestir“ í júlí síðastliðnum, þótt eignarhlutur hans í félaginu hafi ekki verið gefinn upp. Meðal minnihlutaeigenda félagsins eru einnig bandaríska athafnakonan og fjölmiðlakonan Martha Stewart og Ballon d'Or-verðlaunahafinn Luka Modrić. Þátttaka þeirra beinir kastljósinu að öðru lítt þekktu liði frá Wales, í kjölfar vel skjalfestrar vegferðar Wrexham undir eignarhaldi Hollywood-stjarna. Swansea er í fimmtánda sæti í ensku B-deildinni. Liðið var síðast í ensku úrvalsdeildinni árið 2018. Rapparinn vakti athygli á Vetrarólympíuleikunum, þar sem hann var heiðursþjálfari bandaríska liðsins auk þess að vera sérstakur fréttaritari fyrir sjónvarpsstöðina NBC, þegar hann bað bresku krulluspilarana Bruce Mouat og Jennifer Dodds um mynd. 