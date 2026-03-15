Enski boltinn

Hetjan mætti í víga­hug í við­tal: „Al­gjört kjaft­æði“

Aron Guðmundsson skrifar
Anthony Gordon var hetja Newcastle í gær og nýtti tækifærið í viðtali eftir leik til þess að svara fyrir sig. Vísir/Getty

Anthony Gordon, leikmaður Newcastle United, lét sparkspekinga og þar á meðal Newcastle goðsögnina Alan Shearer, heyra það eftir að hafa reynst hetja Newcastle United í sigri liðsins gegn Chelsea í gær. 

Gordon skoraði eina mark leiksins á Stamford Bridge í gær og tryggði sínu liði mikilvæg þrjú stig og í viðtali eftir leik hafði hann þörf fyrir því að tjá sig um umræðu sem hafði blossað upp fyrir leikinn um hann. 

Newcastle United spilaði gegn Barcelona í fyrri leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu um miðja viku og vakti það athygli að Gordon var þá á meðal varamanna í liði Newcastle. Englendingurinn var að glíma við veikindi á þeim tíma og gat því ekki byrjað leikinn þrátt fyrir að vilja það. 

Sparkspekingar létu vel í sér heyra eftir að komið hafði í ljós að Gordon væri á meðal varamanna í liði Newcastle og efaðist Roy Keane meðal annars um það hvort Gordon væri í raun og veru veikur fyrst hann gat komið inn á í seinni hálfleik en ekki byrjað leikinn. 

Alan Shearer bætti við að það hefði þurft eitthvað mikið til að halda honum frá keppni í þessum leik og Wayne Rooney var einnig í hópi gagnrýnenda. 

Gordon svaraði fyrir sig í viðtali eftir leikinn gegn Chelsea í gær. Hann hafði verið veikur í þrjá daga fyrir leikinn gegn Barcelona og þrátt fyrir að hann hefði treyst sér til þess að byrja þann leik var það ákvörðun knattspyrnustjórans Eddie Howe að láta hann byrja á bekknum. 

„Það að halda því fram að ég hafi ekki viljað spila í stærsta leik míns ferils til þessa er algjört kjaftæði,“ sagði Gordon í viðtali eftir leikinn gegn Chelsea. „Þeir verða að standa sig betur í starfi sínu.“

Sigurmark Gordon í leik gærdagsins má sjá í spilaranum hér fyrir ofan.

Enski boltinn Newcastle United Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

