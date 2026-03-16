Chelsea hlaut bann og þunga sekt eftir ólöglegar leynigreiðslur Sindri Sverrisson skrifar 16. mars 2026 13:44 Chelsea var refsað vegna greiðslna í tengslum við kaup á mönnum á borð við Eden Hazard og David Luiz. Getty/Darren Walsh Chelsea hefur hlotið þunga sekt og eins árs, skilorðsbundið félagaskiptabann, fyrir að brjóta reglur ensku úrvalsdeildarinnar með ólöglegum greiðslum til umboðsmanna og fleiri aðila. Um er að ræða brot sem áttu sér stað á árunum 2011-2018, þegar Chelsea var í eigu rússneska auðkýfingsins Romans Abramovich sem svo seldi félagið árið 2022 til félags sem Bandaríkjamaðurinn Todd Boehly leiðir. Chelsea hefur,, samkvæmt BBC, viðurkennt að 47 milljónum punda hafi verið varið í leynilegar greiðslur til umboðsmanna og annarra aðila. Samkvæmt skýrslu ensku úrvalsdeildarinnar er um að ræða greiðslur vegna kaupa á stórstjörnum á borð við Eden Hazard, Samuel Eto'o, Willian, Ramires, David Luiz, Andre Schurrle og Nemanja Matic. Sektin sem félagið hefur nú hlotið er upp á 10 milljónir punda eða næstum 1,7 milljarð króna. Félagið þarf einnig að greiða 750.000 punda sekt vegna skráningar leikmanna í unglingaakademíunni á árunum 2019-2022, og er akademían komin í níu mánaða félagaskiptabann sem er ekki skilorðsbundið og tekur strax gildi. Þar sem að félagaskiptabannið fyrir aðallið Chelsea er skilorðsbundið, til tveggja ára, ætti það ekki að koma í veg fyrir leikmannakaup hjá félaginu nema að eitthvað fleira komi upp á.