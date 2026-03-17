Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Stór­brotið mark Eze og Arsenal örugg­lega á­fram

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Eberechi Eze fagnar hér stórglæsilegu marki sínu fyrir Arsenal í kvöld.  Getty/Warren Little

Arsenal er komið áfram í átta liða úrslit Meistaradeildarinnar í fótbolta eftir 2-0 sigur á þýska liðinu Bayer Leverkusen á Emirates-leikvanginum í kvöld.

Liðin gerðu 1-1 jafntefli í fyrri leiknum í Þýskalandi og því vann Arsenal 3-1 samanlagt.

Arsenal mætir Sporting frá Portugal í átta liða úrslitunum eftir að portúgalska liðið kom til baka á móti norska ævintýraliðinu Bodö/Glimt fyrr í kvöld.

Allt varð miklu auðveldara fyrir topplið ensku úrvalsdeildarinnar þegar Eberechi Eze skoraði stórglæsilegt mark á 36. mínútu.

Þegar við skoðum mikilvægið og vettvanginn þá er þetta án efa eitt af flottustu mörkum tímabilsins í Meistaradeildinni.

Eze fékk boltann frá Leandro Trossard, sneri sér við og þrumaði honum síðan stórglæsilega í netið langt fyrir utan vítateig.

Staðan var 1-0 í hálfleik en Declan Rice bætti við marki á 63. mínútu þegar hann vann boltann, keyrði upp að vítateignum og lagði hann hnitmiðað niður í bláhornið.

Kai Havertz kom Arsenal í 3-0 á 71. mínútu en markið var réttilega dæmt af. Enska liðið var með leikinn í öruggum hönduð og vann sannfærandi sigur.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið