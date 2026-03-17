Stórbrotið mark Eze og Arsenal örugglega áfram Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. mars 2026 21:51 Eberechi Eze fagnar hér stórglæsilegu marki sínu fyrir Arsenal í kvöld. Getty/Warren Little Arsenal er komið áfram í átta liða úrslit Meistaradeildarinnar í fótbolta eftir 2-0 sigur á þýska liðinu Bayer Leverkusen á Emirates-leikvanginum í kvöld. Liðin gerðu 1-1 jafntefli í fyrri leiknum í Þýskalandi og því vann Arsenal 3-1 samanlagt. Arsenal mætir Sporting frá Portugal í átta liða úrslitunum eftir að portúgalska liðið kom til baka á móti norska ævintýraliðinu Bodö/Glimt fyrr í kvöld. Allt varð miklu auðveldara fyrir topplið ensku úrvalsdeildarinnar þegar Eberechi Eze skoraði stórglæsilegt mark á 36. mínútu. Þegar við skoðum mikilvægið og vettvanginn þá er þetta án efa eitt af flottustu mörkum tímabilsins í Meistaradeildinni. Eze fékk boltann frá Leandro Trossard, sneri sér við og þrumaði honum síðan stórglæsilega í netið langt fyrir utan vítateig. Staðan var 1-0 í hálfleik en Declan Rice bætti við marki á 63. mínútu þegar hann vann boltann, keyrði upp að vítateignum og lagði hann hnitmiðað niður í bláhornið. Kai Havertz kom Arsenal í 3-0 á 71. mínútu en markið var réttilega dæmt af. Enska liðið var með leikinn í öruggum hönduð og vann sannfærandi sigur. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Þýski boltinn Enski boltinn Arsenal FC