Rauða spjald Bernando Silva lamaði endurkomu City Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. mars 2026 21:55 Vinicius Junior fagnar marki sínu með þeim Arda Gueler og Thiago Pitarch. Getty/Carl Recine Real Madrid er komið áfram í átta liða úrslit Meistaradeildarinnar í fótbolta eftir 5-1 samanlagðan sigur á Manchester City. Real Madrid vann 2-1 sigur í kvöld þar sem Vinicius Junior skoraði bæði mörkin og fiskaði líka fyrirliða Manchester City af velli með rautt spjald. Real Madrid var í frábærum málum eftir fyrri leikinn og komst í enn betri mál snemma í leiknum. Manchester City byrjaði leikinn þó mjög vel og var búið að fá nokkur færi þegar allt breyttist á einu augabragði. Bernando Silva varði skot Vinicius Junior með olnboganum á tuttugustu mínútu. Dómarinn dæmdi ekkert en fékk hjálp frá myndbandsdómurum og lyfti seinna rauða spjaldinu. Bernando Silva hafði varið skot Vinicius Junior sem fékk víti sem hann nýtti. Brasilíumaðurinn klikkaði á víti í fyrri leiknum en gerði engin mistök þarna. City var því ekki aðeins bæði manni færri út leikinn heldur einnig lent undir 0-4 samanlagt. Erling Braut Haaland náði að jafna metin á 41. mínútu með skoti af stuttu færi eftir undirbúning Jeremy Doku. Seinni hálfleikurinn bauð ekki upp á mikla dramatík. City skoraði tvö mörk sem voru dæmd af vegna rangstöðu en Real Madrid-menn spiluðu skynsamlega og sigldu skútunni örugglega í átta liða úrslitin. Vinicius Junior skoraði einnig mark sem var dæmt af vegna rangstöðu en hann átti síðan lokaorðið í leiknum þegar hann skoraði sigurmarkið í blálokin en þá voru úrslitin löngu ráðin. Hann skoraði því bæði mörkin og fagnaði sigurmarkinu vel fyrir framan pirraða stuðningsmenn Manchester City. Í fjórða skiptið á síðustu fimm árum slær Real Madrid því lið Manchester City út úr Meistaradeildinni og Pep Guardiola er örugglega búinn að fá alveg nóg af því að detta út á móti Real. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Enski boltinn Spænski boltinn Manchester City Real Madrid CF