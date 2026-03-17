Rauða spjald Bernando Silva lamaði endur­komu City

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vinicius Junior fagnar marki sínu með þeim Arda Gueler og Thiago Pitarch. Getty/Carl Recine

Real Madrid er komið áfram í átta liða úrslit Meistaradeildarinnar í fótbolta eftir 5-1 samanlagðan sigur á Manchester City.

Real Madrid vann 2-1 sigur í kvöld þar sem Vinicius Junior skoraði bæði mörkin og fiskaði líka fyrirliða Manchester City af velli með rautt spjald.

Real Madrid var í frábærum málum eftir fyrri leikinn og komst í enn betri mál snemma í leiknum.

Manchester City byrjaði leikinn þó mjög vel og var búið að fá nokkur færi þegar allt breyttist á einu augabragði.

Bernando Silva varði skot Vinicius Junior með olnboganum á tuttugustu mínútu. Dómarinn dæmdi ekkert en fékk hjálp frá myndbandsdómurum og lyfti seinna rauða spjaldinu.

Bernando Silva hafði varið skot Vinicius Junior sem fékk víti sem hann nýtti. Brasilíumaðurinn klikkaði á víti í fyrri leiknum en gerði engin mistök þarna.

City var því ekki aðeins bæði manni færri út leikinn heldur einnig lent undir 0-4 samanlagt.

Erling Braut Haaland náði að jafna metin á 41. mínútu með skoti af stuttu færi eftir undirbúning Jeremy Doku.

Seinni hálfleikurinn bauð ekki upp á mikla dramatík. City skoraði tvö mörk sem voru dæmd af vegna rangstöðu en Real Madrid-menn spiluðu skynsamlega og sigldu skútunni örugglega í átta liða úrslitin.

Vinicius Junior skoraði einnig mark sem var dæmt af vegna rangstöðu en hann átti síðan lokaorðið í leiknum þegar hann skoraði sigurmarkið í blálokin en þá voru úrslitin löngu ráðin.

Hann skoraði því bæði mörkin og fagnaði sigurmarkinu vel fyrir framan pirraða stuðningsmenn Manchester City.

Í fjórða skiptið á síðustu fimm árum slær Real Madrid því lið Manchester City út úr Meistaradeildinni og Pep Guardiola er örugglega búinn að fá alveg nóg af því að detta út á móti Real.

