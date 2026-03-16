Sjáðu Richarlison refsa Liverpool og Bruno nálgast metið

Staða Manchester United er orðin vænleg í baráttunni um meistaradeildarsætin í ensku úrvalsdeildinni, eftir 3-1 sigur gegn Aston Villa og 1-1 jafntefli Liverpool við Tottenham. Mörkin úr leikjunum og viðbrögð stjóranna má sjá á Vísi.
Dominik Szoboszlai virtist hafa tryggt Liverpool þrjú stig gegn Tottenham í gær með frábæru aukaspyrnumarki. Cody Gapko átti skot í stöng en staðan var 1-0 þar til í lokin að Richarlison refsaði værukærum varnarmönnum Liverpool með jöfnunarmarki.
Þar með er Tottenham enn stigi frá fallsæti, nú þegar átta umferðir eru eftir, en Liverpool er í 5. sæti og aðeins stigi fyrir ofan Chelsea. Líklegast munu fimm efstu liðin fá öruggt sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð.
United er í 3. sæti með 54 stig, fimm stigum fyrir ofan Liverpool og þremur fyrir ofan Aston Villa eftir 3-1 sigurinn gegn Villa í gær.
Bruno Fernandes hélt áfram að bæta við stoðsendingum og átti hornspyrnu sem Casemiro stangaði inn auk þess að gefa frábæra stungusendingu á Matheus Cunha í öðru marki United.
Fernandes er núna með 16 stoðsendingar á leiktíðinni og hefur enginn átt fleiri stoðsendingar fyrir United á einni leiktíð í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Portúgalinn er fjórum stoðsendingum frá metinu sem Thierry Henry og Kevin De Bruyne deila.
Benjamin Sesko innsiglaði sigurinn með þriðja marki United en Ross Barkley hafði jafnað metin í 1-1 á 64. mínútu. Bæði mörkin þurfti að skoða vegna gruns um að rangstæður leikmaður truflaði sjónlínu markvarðar.