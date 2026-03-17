PSG sendi Chelsea-menn skömmustu­lega út úr Meistara­deildinni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Khvicha Kvaratskhelia gerði kvöldið mun þægilegra fyrir Paris Saint-Germain með því að koma liðinu í 1-0 snemma leiks.
Khvicha Kvaratskhelia gerði kvöldið mun þægilegra fyrir Paris Saint-Germain með því að koma liðinu í 1-0 snemma leiks. Getty/Eddie Keogh

Evrópumeistarar Paris Saint Germain komust örugglega áfram í átta liða úrslit Meistaradeildarinnar í fótbolta í kvöld.

Parísarmenn mættu á Stamford Bridge þremur mörkum yfir eftir fyrri leikinn og bættu við það forskot.

3-0 sigur PSG þýddi að liðið vann 8-2 samanlagt.

Staðan var 2-2 í fyrri leiknum en PSG skoraði þrjú síðustu mörkin sem breyttu öllu fyrir einvígið.

Góð byrjun í kvöld gerði verkefni vonlaust fyrir heimamenn.

Khvicha Kvaratskhelia skoraði fyrsta markið strax á sjöttu mínútu eftir langt útspark Matvey Safonov í markinu og Bradley Barcola bætti við marki á 15. mínútu eftir stoðsendingu frá Achraf Hakimi.

Senny Mayulu gerði þetta enn verra fyrir Chelsea þegar hann kom PSG í 3-0 á 62. mínútu.

3-0 urðu því lokatölur og franska liðið fór örugglega áfram.

