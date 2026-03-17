PSG sendi Chelsea-menn skömmustulega út úr Meistaradeildinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. mars 2026 21:53 Khvicha Kvaratskhelia gerði kvöldið mun þægilegra fyrir Paris Saint-Germain með því að koma liðinu í 1-0 snemma leiks. Getty/Eddie Keogh Evrópumeistarar Paris Saint Germain komust örugglega áfram í átta liða úrslit Meistaradeildarinnar í fótbolta í kvöld.Parísarmenn mættu á Stamford Bridge þremur mörkum yfir eftir fyrri leikinn og bættu við það forskot.3-0 sigur PSG þýddi að liðið vann 8-2 samanlagt.Staðan var 2-2 í fyrri leiknum en PSG skoraði þrjú síðustu mörkin sem breyttu öllu fyrir einvígið.Góð byrjun í kvöld gerði verkefni vonlaust fyrir heimamenn.Khvicha Kvaratskhelia skoraði fyrsta markið strax á sjöttu mínútu eftir langt útspark Matvey Safonov í markinu og Bradley Barcola bætti við marki á 15. mínútu eftir stoðsendingu frá Achraf Hakimi.Senny Mayulu gerði þetta enn verra fyrir Chelsea þegar hann kom PSG í 3-0 á 62. mínútu.3-0 urðu því lokatölur og franska liðið fór örugglega áfram. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Franski boltinn Enski boltinn Chelsea FC