Rooney vill að Carrick fái starfið: „Vissi að þetta myndi gerast" Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. mars 2026 21:20 Manchester United hefur unnið sjö af níu leikjum sínum síðan Michael Carrick var ráðinn þjálfari liðsins. getty/Stu Forster Öfugt við ýmsa fyrrverandi leikmenn Manchester United vill Wayne Rooney að Michael Carrick verði ráðinn þjálfari liðsins til frambúðar. Vel hefur gengið hjá United eftir að Carrick tók við liðinu fyrir tveimur mánuðum. Í dag vann United Aston Villa á Old Trafford, 3-1, en þetta var sjöundi sigur liðsins í níu leikjum undir stjórn Carricks. Rooney hefur hrifist af störfum Carricks síðan hann tók við United og vill að stjórnendur félagsins ráði hann til frambúðar. „Hann ætti hundrað prósent að fá starfið. Ég vissi að þetta myndi gerast með Michael Carrick. Ég þekki hann mjög vel, hans karakter og persónuleika," sagði Rooney á BBC. „Það þurfti yfirvegaðan einstakling en einhvern sem þekkir félagið. Leikmennirnir þurftu smá umhyggju og hann hefur sýnt þeim hana. Við höfum séð liðið spila betur, liðsheildin er þéttari og þeir virka mjög sterkir. Af hverju að breyta því?" Eftir leikinn gegn Villa sagðist Carrick ekkert velta framtíðinni fyrir sér. Hann hugsaði bara um að undirbúa United-liðið sem best fyrir leikinn gegn Bournemouth á föstudaginn kemur. Í stuttu viðtali við Sky Sports á dögunum sagði Sir Jim Ratcliffe, einn eigenda United, að hann væri hæstánægður með Carrick. Hann vildi þó ekkert segja um hvort hann yrði ráðinn sem þjálfari United eftir tímabilið. United er í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 54 stig þegar liðið á átta leiki eftir.