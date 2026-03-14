Enski boltinn

Furðumark skildi á milli á Leik­vangi ljóssins

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Yankuba Minteh fagnar marki sínu gegn Sunderland. getty/George Wood

Yankuba Minteh tryggði Brighton sigur á Sunderland á Leikvangi ljóssins, 0-1, í ensku úrvalsdeildinni í dag. Þá gerðu Burnley og Bournemouth markalaust jafntefli.

Staðan var markalaus í hálfleik hjá Sunderland og Brighton. Í upphafi seinni hálfleiks skoraði Chris Rigg fyrir heimamenn en markið var dæmt af vegna rangstöðu.

Á 58. mínútu fékk Minteh boltann aftur eftir hornspyrnu, lék að endalínunni og tróð boltanum einhvern veginn framhjá Melker Ellborg í marki Sunderland.

Þetta sérstaka mark skildi liðin að. Þetta var þriðji sigur Brighton í síðustu fjórum leikjum en Mávarnir eru í 10. sæti deildarinnar með fjörutíu stig. Sunderland er í 12. sætinu, einnig með fjörutíu stig.

Ekkert mark var skorað þegar Burnley fékk Bournemouth í heimsókn. Burnley er áfram í nítjánda og næstneðsta sæti deildarinnar, nú með tuttugu stig. Nýliðarnir eru átta stigum frá öruggu sæti.

Þetta var þriðja jafntefli Bournemouth í röð og það fjórtánda alls á tímabilinu. Kirsuberin, sem eru ósigruð í tíu deildarleikjum í röð, eru í 9. sæti með 41 stig.

Enski boltinn Sunderland AFC Brighton & Hove Albion Burnley FC AFC Bournemouth

