Yankuba Minteh tryggði Brighton sigur á Sunderland á Leikvangi ljóssins, 0-1, í ensku úrvalsdeildinni í dag. Þá gerðu Burnley og Bournemouth markalaust jafntefli.
Staðan var markalaus í hálfleik hjá Sunderland og Brighton. Í upphafi seinni hálfleiks skoraði Chris Rigg fyrir heimamenn en markið var dæmt af vegna rangstöðu.
Á 58. mínútu fékk Minteh boltann aftur eftir hornspyrnu, lék að endalínunni og tróð boltanum einhvern veginn framhjá Melker Ellborg í marki Sunderland.
Þetta sérstaka mark skildi liðin að. Þetta var þriðji sigur Brighton í síðustu fjórum leikjum en Mávarnir eru í 10. sæti deildarinnar með fjörutíu stig. Sunderland er í 12. sætinu, einnig með fjörutíu stig.
Ekkert mark var skorað þegar Burnley fékk Bournemouth í heimsókn. Burnley er áfram í nítjánda og næstneðsta sæti deildarinnar, nú með tuttugu stig. Nýliðarnir eru átta stigum frá öruggu sæti.
Þetta var þriðja jafntefli Bournemouth í röð og það fjórtánda alls á tímabilinu. Kirsuberin, sem eru ósigruð í tíu deildarleikjum í röð, eru í 9. sæti með 41 stig.