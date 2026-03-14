Dugði Chelsea ekki til sigurs að um­kringja dómarann

Anthony Gordon skoraði eina mark leiksins
Anthony Gordon skoraði eina mark leiksins

Anthony Gordon reyndist hetja Newcastle United þegar að liðið sótti heim Chelsea á Stamford Bridge í Lundúnum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Gordon skoraði eina mark leiksins. Lokatölur 1-0 sigur Newcastle.

Athæfi leikmanna Chelsea fyrir leik dagsins vakti mikla athygli en þeir ákváðu að taka liðsfund á miðjum vellinum en þar stóð dómarinn Paul Tierney fyrir en leikmennirnir létu það ekki á sig fá heldur umkringdu hann bara.

Eins og fyrr sagði skoraði Anthony Gordon eina mark leiksins. Það mark kom á átjándu mínútu eftir stoðsendingu frá Joseph Willock. 

Lokatölur 1-0 sigur Newcastle United, góður sigur á erfiðum útivelli. Sigur sem kemur Newcastle United upp í níunda sæti deildarinnar. Þar situr liðið með 42 stig. Chelsea er í 5.sæti með 48 stig og missir af mikilvægum stigum í Evrópubaráttu sinni.

