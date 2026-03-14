Anthony Gordon reyndist hetja Newcastle United þegar að liðið sótti heim Chelsea á Stamford Bridge í Lundúnum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Gordon skoraði eina mark leiksins. Lokatölur 1-0 sigur Newcastle.
Athæfi leikmanna Chelsea fyrir leik dagsins vakti mikla athygli en þeir ákváðu að taka liðsfund á miðjum vellinum en þar stóð dómarinn Paul Tierney fyrir en leikmennirnir létu það ekki á sig fá heldur umkringdu hann bara.
Eins og fyrr sagði skoraði Anthony Gordon eina mark leiksins. Það mark kom á átjándu mínútu eftir stoðsendingu frá Joseph Willock.
Lokatölur 1-0 sigur Newcastle United, góður sigur á erfiðum útivelli. Sigur sem kemur Newcastle United upp í níunda sæti deildarinnar. Þar situr liðið með 42 stig. Chelsea er í 5.sæti með 48 stig og missir af mikilvægum stigum í Evrópubaráttu sinni.