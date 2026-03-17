Kasper Högh, framherji Bodö/Glimt og fyrrum Íslandsmeistari með Valsmönnum, gæti leikið sinn fyrsta landsleik fyrir Danmörku í komandi umspili um sæti á heimsmeistaramótinu í fótbolta.
Þetta varð ljóst eftir að Brian Riemer landsliðsþjálfari kynnti hóp sinn í dag.
Danmörk mætir Norður-Makedóníu í umspili um HM-sæti þann 26. mars. Ef þeir sigra þann leik bíður þeirra úrslitaleikur um HM-sæti gegn annaðhvort Tékklandi eða Írlandi.
Högh hefur ekki verið í A-landsliðshópi Dana áður. Hann á hins vegar að baki leiki með yngri landsliðum.
Eftir áramót hefur Högh slegið í gegn með Bodö/Glimt í Meistaradeildinni. Hann hefur skorað fimm mörk í síðustu fimm leikjum í Meistaradeildinni og átt stóran þátt í því að gulklæddir er kominn með annan fótinn í átta liða úrslitin í virtustu Evrópukeppninni.
„Áður fyrr var hægt að setja spurningamerki við það að hann spili uppi í Noregi og skori mörk gegn liðum úr norsku deildinni. Hversu góður er hann í raun og veru? En þeirri umræðu getum við lokið núna. Það sem hann hefur sýnt gegn stórliðum eins og Manchester City, Atlético Madrid og Inter er á svo háu stigi að það verður að taka það alvarlega, “ sagði landsliðsþjálfarinn Riemer við Viaplay fyrir leikina tvo gegn Sporting.
Hann upplýsti einnig að hann hefði þegar í haust tilkynnt Högh að hann væri á mörkum þess að komast í landsliðið.
Högh varð Íslandsmeistari með Valsmönnum haustið 2020 en tókst þá ekki að slá Patrick Pedersen út úr byrjunarliðinu og tókst heldur ekki að skora í fimm leikjum. Valsmenn urðu Íslandsmeistarar það haust þar sem Pedersen skoraði fimmtán mörk í sautján leikjum.
