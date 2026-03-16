Dómarinn festist á leikmannafundi Chelsea

Stefán Árni Pálsson skrifar
Paul Tierney var nokkuð vandræðalegur í umræddu atviki.
Nokkuð spaugilegt atvik átti sér stað fyrir leik Chelsea og Newcastle í ensku úrvalsdeildinni á laugardaginn. Þá fann Paul Tierney dómari leiksins sjálfan sig fastan í liðsræðu heimamenna á miðjuhringnum. Sjá mátti til að mynda Cole Palmer faðma dómarann en hann vissi lítið hvað hann ætti að gera við sjálfan sig á þessu augnabliki.

Atvikið var til umræðu í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport í gær.

„Af hverju hugsar dómarinn ekki þarna heyrðu já, ég ætti ekki að vera inni í þessum hring og ég ætla að fara út akkúrat núna,“ segir Aron Jóhannsson, sérfræðingur Sýnar í enska boltanum.

En var nauðsynlegt fyrir Chelsea að halda þennan fund úti á miðjupunktinum?

„Ég skil þetta ekki heldur. Þetta er einhver taktík. En þú veist, þegar liðið þitt tapar heima á móti Newcastle og það eina sem hann vælir yfir eftir leik og það er að dómarinn sé inni í hringnum og hann ætlaði sko að hringja í dómarasambandið,“ segir Aron um orð Liam Rosenior stjóra Chelsea sem gekk næstum því það langt að kenna dómaranum og atvikinu um tapið.

Klippa: Festist á leikmannafundi Chelsea
