Skoraði ekki fyrir Val en kostar núna 1,7 milljarð Sindri Sverrisson skrifar 17. mars 2026 09:30 Kasper Högh hefur blómstrað í Meistaradeild Evrópu í vetur, sérstaklega á seinni stigum. Getty/Martin Ole Wold Ævintýri norska fótboltaliðsins Bodö/Glimt gæti haldið áfram í kvöld þegar liðið mætir Sporting Lissabon í seinni leik í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu. Leikmenn félagsins hafa snarhækkað í verði í vetur og þar á meðal fyrrverandi leikmaður Vals. Bodö/Glimt er í kjörstöðu eftir fyrri leikinn gegn Sporting sem liðið vann 3-0. Nú mætast liðin hins vegar í Portúgal og ljóst að heimamenn munu leggja allt í sölurnar til að stöðva smáliðið sem nú þegar hefur komið öllum á óvart með frammistöðu sinni. Sigurliðið mætir svo Arsenal eða Leverkusen í 8-liða úrslitum. Vefsíðan Transfermarkt sérhæfir sig í að verðmeta knattspyrnumenn og í grein miðilsins segir að tveir leikmenn Bodö/Glimt hafi hækkað sérstaklega í verði. Hafa snarhækkað í verði Annar er kantmaðurinn Jens Petter Hauge en þessi 26 ára norski landsliðsmaður hefur hækkað um 7,5 milljónir evra og er metinn á 12 milljónir evra, eða 1,7 milljarð íslenskra króna. Sami verðmiði, eða 12 milljónir evra, er núna settur á danska framherjann Kasper Högh sem hækkað hefur um 4 milljónir evra í verði. Högh, sem er 25 ára, hefur skorað fimm mörk í Meistaradeildinni í vetur og svo sannarlega slegið í gegn. Hann hefur líklega náð mun lengra en menn bjuggust við þegar hann spilaði sem lánsmaður með Val, fimm leiki, Covid-tímabilið 2020. Högh, sem var þá 19 ára, skoraði ekki í þessum leikjum með Val en á Íslandsmeistaratitil í sínu safni því Valsmenn voru krýndir meistarar eftir að mótið hafði verið blásið af vegna kórónuveirufaraldursins. Hann gaf eina stoðsendingu en var aldrei í byrjunarliðinu enda Patrick Pedersen aðalframherji Vals. Þó að Högh, Hauge og fleiri hafi hækkað í verði þá er leikmannahópur Bodö/Glimt samt átta sinnum ódýrari en hópurinn hjá Sporting, samkvæmt Transfermarkt, þar sem hópurinn hjá norska liðinu er metinn á 57 milljónir evra en Sporting á 464 milljónir evra. Seinni leikur liðanna er á Sýn Sport Viaplay í kvöld klukkan 17:45.