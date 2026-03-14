Áhorfendur sem fylgdust með aðdragandanum að leik Chelsea og Newcastle United, sem nú stendur yfir í ensku úrvalsdeildinni, furðuðu sig margir á því þegar að leikmenn Chelsea hópuðust í kringum Paul Tierney, dómara leiksins fyrir leik.
Óvanalegt að sjá dómara leiksins í miðjum liðshring annars liðsins sem hann dæmir hjá en leikmenn Chelsea hafa gert það að einhvers konar hefð að taka smá liðsfund fyrir miðju vallarins í leikjum sínum og það var akkúrat upp á teningnum fyrir leikinn gegn Newcastle í dag.
En þegar umræddur fundur átti sér stað vildi ekki betur en svo að Tierney, dómari leiksins, var staðsettur akkúrat á miðju vallarins og hann skildi hvorki upp né niður þegar að allt byrjunarlið Chelsea umkringdi hann.
Heimamenn létu það ekkert á sig fá þótt dómarinn sjálfur væri í miðjunni á liðsfundinum en atvik stórfurðulegt og sérstakt. Eitthvað sem sést ekki oft í knattspyrnuheiminum.
Myndband af atvikinu má sjá hér fyrir neðan:
Chelsea's pregame team huddle today had a special guest—the referee. 😂 pic.twitter.com/9fIcdCJEzx— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) March 14, 2026
