Manchester United vann í dag afar mikilvægan sigur á Aston Villa í ensku úrvalsdeildinni. Sigurinn gerir það að verkum að lærisveinar Michael Carrick sitja nú einir í góðri stöðu í þriðja sæti deildarinnar. Lokatölur á Old Trafford 3-1 sigur Manchester United.
Fyrir leik dagsins sátu liðin í þriðja og fjórða sæti deildarinnar með jafnmörg stig í annars nokkuð þéttum pakk liða í Evrópubaráttu ensku úrvalsdeildarinnar. Manchester United átti harma að hefna eftir tap gegn Aston Villa undir lok síðasta árs og biðu margir spenntir eftir því að sjá hvernig liðið myndi bregðast við eftir fyrsta tapið undir stjórn Carrick í síðustu umferð.
Mikið jafnræði var með liðunum í fyrri hálfleik þar sem að Manchester United fékk þó betri færi, sér í lagi tvö mjög ákjósanleg færi þar sem annars vegar Amad Diallo og hins vegar Diogo Dalot, hefðu geta komið liðinu yfir. Staðan í hálfleik var hins vegar markalaus.
Flóðgáttir opnuðust þó í markaskorun í seinni hálfleik. Brasilíski varnarmaðurinn Casemiro kom Manchester United yfir með fyrsta marki leiksins á 53.mínútu. Casemiro líður greinilega vel á móti Villa því hann var einnig á skotskónum í fyrri leik liðanna. 1-0.
Forysta Manchester United entist þó aðeins í rétt rúmar tíu mínútur því að á 64.mínútu jafnaði Ross Barkley, sem fékk sjaldséð tækifæri í byrjunarliði Aston Villa, metin. 1-1.
Heimamenn létu jöfnunarmarkið ekki slá sig út af laginu heldur virtust þeir tvíeflast við það. Matheus Cunha kom Manchester United aftur yfir á 71.mínútu áður en að varamaðurinn Benjamin Sesko innsiglaði 3-1 sigur liðsins á 81.mínútu. Fjórða mark Sesko í síðustu fimm leikjum.
3-1 sigur Manchester United staðreynd, aftur eru Rauðu djöflarnir komnir á sigurbraut. Þeir sitja nú einir í þriðja sæti ensku úrvalsdeildarinnar með 54 stig, þremur stigum meira en Aston Villa í fjórða sætinu og sjö stigum á eftir Manchester City í öðru sætinu.
Tveir aðrir leikir fóru fram á sama tíma og leikur Manchester United og Aston Villa. Annars vegar tók Crystal Palace á móti Leeds United og hins vegar Nottingham Forest á móti Fulham.
Báðum leikjum lauk með markalausu jafntefli en með því að ná í stig gegn Fulham er Nottingham Forest nú með sama stigafjölda og West Ham United og Tottenham. West Ham er í fallsæti á verstu markatölunni en Tottenham á leik seinna í dag gegn Liverpool á útivelli þar sem jafntefli eða sigur kemur liðinu lengra frá fallsætinu.
Leikur Liverpool og Tottenham hefst núna klukkan hálf fimm og er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport.