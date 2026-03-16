Enski boltinn

Guardiola af­lýsti æfingu liðsins

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Pep Guardiola ræðir málin við Erling Braut Haaland sem hefur ekki verið að finna markið eftir áramót. Getty/Visionhaus

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, greip til sérstakra aðgerða fyrir úrslitaleik liðsins í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Manchester City hefur nefnilega aflýst æfingu fyrir seinni leikinn sinn í Meistaradeildinni gegn Real Madrid.

Upphaflega áttu hinir ljósbláu að æfa klukkan þrjú að íslenskum tíma en í staðinn fengu Erling Braut Haaland og hinar stjörnurnar frí frá æfingu daginn fyrir viðureignina við spænska risann.

Það er auðvitað stutt á milli leikja hjá City þessa dagana og líkamlegt álag mikið á leikmönnum liðsins.

Guardiola telur þetta vera mikilvægan andlegan undirbúning fyrir hið erfiða verkefni sem er fram undan.

„Þetta helst í hendur. Hvernig þú spilar, ef þú spilar vel, þá ertu líka andlega sterkur,“ sagði Spánverjinn á blaðamannafundi fyrir stórleikinn gegn Real Madrid.

City stendur frammi fyrir gríðarlega erfiðu verkefni í þessum leik, þar sem þeir þurfa að vinna upp 0-3 tap úr leiknum í Madríd.

Því eru miklar líkur á að Haaland og félagar verði úr leik í Meistaradeildinni strax í sextán liða úrslitum sem væri mikið áfall fyrir enska stórliðið en heppnin var ekki með þeim að lenda á móti Real Madrid á þessu stigi keppninnar.

Leikurinn fer fram klukkan 20:00 á annað kvöld og verður í beinni útsendingu á SÝN Sport Viaplay.

