Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, greip til sérstakra aðgerða fyrir úrslitaleik liðsins í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Manchester City hefur nefnilega aflýst æfingu fyrir seinni leikinn sinn í Meistaradeildinni gegn Real Madrid.
Upphaflega áttu hinir ljósbláu að æfa klukkan þrjú að íslenskum tíma en í staðinn fengu Erling Braut Haaland og hinar stjörnurnar frí frá æfingu daginn fyrir viðureignina við spænska risann.
Það er auðvitað stutt á milli leikja hjá City þessa dagana og líkamlegt álag mikið á leikmönnum liðsins.
🚨 Pep Guardiola decides to give a day off to Manchester City players ahead of return leg vs Real Madrid. pic.twitter.com/QL6OD7JZDQ— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2026
Guardiola telur þetta vera mikilvægan andlegan undirbúning fyrir hið erfiða verkefni sem er fram undan.
„Þetta helst í hendur. Hvernig þú spilar, ef þú spilar vel, þá ertu líka andlega sterkur,“ sagði Spánverjinn á blaðamannafundi fyrir stórleikinn gegn Real Madrid.
City stendur frammi fyrir gríðarlega erfiðu verkefni í þessum leik, þar sem þeir þurfa að vinna upp 0-3 tap úr leiknum í Madríd.
Því eru miklar líkur á að Haaland og félagar verði úr leik í Meistaradeildinni strax í sextán liða úrslitum sem væri mikið áfall fyrir enska stórliðið en heppnin var ekki með þeim að lenda á móti Real Madrid á þessu stigi keppninnar.
Leikurinn fer fram klukkan 20:00 á annað kvöld og verður í beinni útsendingu á SÝN Sport Viaplay.
Pep Guardiola agrees that Man City will need to give a perfect performance against Real Madrid to qualify for the next round of the Champions League 🎙️ pic.twitter.com/d5bZwl2nIU— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 16, 2026
