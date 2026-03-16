Enski boltinn

Vill að for­setar eins og Trump verði sendir sjálfir á víglínuna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Donald Trump Bandaríkjaforseti og Eric Cantona, fyrrum leikmaður Manchester United. Getty/Ash Donelon/Roberto Schmidt

Knattspyrnugoðsögnin Eric Cantona hefur sett fram eldheita skoðun sína á ákvörðunum forseta að fara með þjóð sína út í stríð.

Cantona tjáði þessa sérstöku skoðun sína þegar hann var spurður út í það að Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu stríð á móti Íran fyrir tveimur vikum.

Fyrrverandi stjarna enska fótboltaliðsins Manchester United hefur lagt til að forsetarnir sjálfir ættu að vera neyddir til að fara sjálfir í fremstu víglínu ef þeir hefja átök, í stað þess að „senda þangað átján ára unglinga.“

Það er nóg af stríðum út um allan heim og það lítur út þannig í augum Cantona að það sé of auðvelt fyrir þjóðarleiktoga að líta á stríðsástök sem raunhæfa og farsæla lausn.

Cantona bætti við að hann vildi draga úr stríðsátökum með því að láta stjórnmálaleiðtoga bera beina ábyrgð á þeim átökum sem þeir hefja.

Hinn 59 ára gamli Cantona lét þessi orð falla í franska spjallþættinum Clique og sagði við þáttastjórnandann að hann vildi „biðja alþjóðadómstól um alþjóðalög sem myndu kveða á um að ef forseti ákveður að hefja stríð ætti hann að vera fremstur í flokki í stað þess að senda átján ára unglinga á víglínuna.“

„Og þá held ég að stríðin yrðu færri,“ bætti Cantona við.

Cantona átti goðsagnakenndan feril hjá Manchester United þar sem hann vann sex stóra titla á aðeins fimm tímabilum, fjóra Englandsmeistaratitla og tvo bikarmeistaratitla auk þess að verða enskur meistari með Leeds United áður en hann kom til United.

Enski boltinn Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Manchester United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið