Mörkin úr enska: Sex­tán ára skrifaði söguna með Arsenal

Aron Guðmundsson skrifar
Vísir/Getty

Gærdagurinn var sögulegur fyrir Max Dowman og Arsenal. Þessi sextán ára strákur varð yngsti markaskorari sögunnar í ensku úrvalsdeildinni er hann skoraði seinna mark Arsenal í sigri gegn Everton. Toppliðin áttu bæði leik í gær og þá var Anthony Gordon hetja Newcastle gegn Chelsea. 

Topplið Arsenal vann dramatískan sigur á Everton er liðin mættust á Emirates leikvanginum í Lundúnum í kvöld. Lokatölur 2-0 sigur Arsenal, bæði mörk leiksins komu á lokamínútum hans. Hinn sextán ára gamli Max Dowman gulltryggði sigurinn og varð þar með yngsti markaskorarinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.

Sigur Arsenal gerði það að verkum að Manchester City mátti ekki við því að misstíga sig gegn West Ham United. Leikur liðanna fór fram á Lundúnaleikvanginum og endaði með 1-1 jafntefli.

Anthony Gordon reyndist hetja Newcastle United þegar að liðið sótti heim Chelsea á Stamford Bridge í Lundúnum. Gordon skoraði eina mark leiksins. Lokatölur 1-0 sigur Newcastle.

Yankuba Minteh tryggði Brighton sigur á Sunderland á Leikvangi ljóssins, 0-1.

