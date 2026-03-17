Fótbolti

Marokkó er Afríkumeistari í fót­bolta

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Sadio Mane og félagar í senegalska landsliðinu fögnuðu titlinum vel og lengi en á endanum eru það Achraf Hakimi og félagar í Marokkó sem eru krýndir Afríkumeistararar eftir að málið fór fyrir dómstóla. Getty/Torbjorn Tande

Marokkó er Afríkumeistari í fótbolta eftir útskurð áfrýjunardómstóls Knattspyrnusambands Afríku.

Dómstóllinn úrskurðaði að landslið Senegal hefði gefið úrslitaleik Afríkukeppni landsliða sem fram fór 18. janúar síðastliðinn.

Úrslitin eru staðfest 3-0 fyrir heimamenn sem eru því Afríkumeistarar í annað sinn og í fyrsta skipti frá 1976.

Senegal sigraði Marokkó 1-0 í úrslitaleiknum en leikurinn féll í skuggann af því þegar leikmenn Senegal neituðu að spila eftir að gestgjöfunum var dæmd vítaspyrna í uppbótartíma þegar staðan var markalaus.

Eftir um sautján mínútna töf sneru leikmennirnir að lokum aftur og vítaspyrna Brahim Diaz var varin áður en Pape Gueye frá Senegal skoraði sigurmark í framlengingu.

Knattspyrnusamband Afríku hefur nú hins vegar ógilt þau úrslit.

Í yfirlýsingu frá CAF sagði að Senegal væri „dæmt ósigur í úrslitaleiknum“ og „úrslit leiksins skráð 3-0 í vil“ Marokkó.

Afríkukeppnin í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið