Marokkó er Afríkumeistari í fótbolta Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 17. mars 2026 22:17 Sadio Mane og félagar í senegalska landsliðinu fögnuðu titlinum vel og lengi en á endanum eru það Achraf Hakimi og félagar í Marokkó sem eru krýndir Afríkumeistararar eftir að málið fór fyrir dómstóla. Getty/Torbjorn Tande Marokkó er Afríkumeistari í fótbolta eftir útskurð áfrýjunardómstóls Knattspyrnusambands Afríku. Dómstóllinn úrskurðaði að landslið Senegal hefði gefið úrslitaleik Afríkukeppni landsliða sem fram fór 18. janúar síðastliðinn. Úrslitin eru staðfest 3-0 fyrir heimamenn sem eru því Afríkumeistarar í annað sinn og í fyrsta skipti frá 1976. Senegal sigraði Marokkó 1-0 í úrslitaleiknum en leikurinn féll í skuggann af því þegar leikmenn Senegal neituðu að spila eftir að gestgjöfunum var dæmd vítaspyrna í uppbótartíma þegar staðan var markalaus. Eftir um sautján mínútna töf sneru leikmennirnir að lokum aftur og vítaspyrna Brahim Diaz var varin áður en Pape Gueye frá Senegal skoraði sigurmark í framlengingu. Knattspyrnusamband Afríku hefur nú hins vegar ógilt þau úrslit. Í yfirlýsingu frá CAF sagði að Senegal væri „dæmt ósigur í úrslitaleiknum" og „úrslit leiksins skráð 3-0 í vil" Marokkó.