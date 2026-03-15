Segir aðeins eina ástæðu fyrir því að Tudor er enn í starfi Aron Guðmundsson skrifar 15. mars 2026 11:32 Igor Tudor er undir mikilli pressu Vísir/Getty Paul Merson, sparkspekingur og fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu segir einu ástæðuna fyrir því að Igor Tudor sé enn í starfi sem bráðabirgðaknattspyrnustjóri Tottenham vera þá að enginn þjálfari vilji stýra liðinu í næsta leik gegn Liverpool í dag. Tudor er undir mikilli pressu í starfi þrátt fyrir að hann hafi aðeins tekið við stjórnartaumunum hjá Tottenham til bráðabirgða fyrir stuttu síðan. Fjórir tapleikir í röð og alls konar vesen í liðinni viku í Meistaradeild Evrópu sá til þess að margir telja hann ekki munu endast mikið lengur í starfi. Tottenham er einu stigi frá fallsæti og á fyrir höndum erfiðan leik í dag á útivelli gegn Liverpool. Tudor mun stýra Tottenham í þeim leik, mörgum til furðu en þó ekki Paul Merson. „Ég veit ekki hvaða þjálfari myndi stíga inn í þetta starf fyrir þennan leik á móti Liverpool. Tímasetningar eru mikilvægar í þessum bransa og ég tel að stjóri með réttu ráði myndi bíða þar til þessi leikur er frá og þá líður vika þar til næsti mikilvægi leikur liðsins í deildinni tekur við." Framundan er þétt og erfitt leikjaprógram fyrir Tottenham. Liverpool á morgun, svo Atletico Madrid í Meistaradeildinni um miðja næstu viku áður en haldið verður inn í fallbaráttuslag gegn Nottingham Forest í ensku úrvalsdeildinni. Leikur Liverpool og Tottenham í dag hefst klukkan hálf fimm og er sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport.