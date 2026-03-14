Gamla Skyttan veitti City þungt högg Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 14. mars 2026 21:55 Konstantinos Mavropanos, skoraði mark West Ham í kvöld Vísir/Getty Manchester City tapaði mikilvægum stigum í slagnum um Englandsmeistaratitilinn í kvöld þegar að liðið gerði 1-1 jafntefli gegn fallbaráttuliði West Ham United. Fyrir leik Manchester City í kvöld hafði topplið ensku úrvalsdeildarinnar, Arsenal, unnið sinn leik gegn Everton á heimavelli með tveimur mörkum gegn Engum og komið bilinu milli sín og Manchester City í tíu stig. City menn áttu hins vegar tvo leiki til góða á Arsenal en höfðu samt sem áður lítið efni á því að slaka á og mögulega tapa stigum. Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City tók út leikbann í leiknum sem bauð upp á fyrsta markið á 31.mínútu. Markið skoraði Bernardo Silva og kom hann um leið Manchester City yfir 1-0. Forysta Manchester City entist þó aðeins í um fjórar mínútur því að á 35.mínútu jafnaði gamli Arsenal maðurinn, Konstantinos Mavropanos, metin fyrir West Ham, 1-1. Þrátt fyrir mikla yfirburði í leiknum tókst Manchester City ekki að koma boltanum í netið aftur og þurfti því að sætta sig við jafntefli. Úrslitin gera það að verkum að lærisveinar Guardiola í Manchester City eru nú níu stigum á eftir toppliði Arsenal með leik til góða. Mikilvæg stig í súginn hjá Manchester City á meðan að stigið kemur West Ham United upp úr fallsæti. Enski boltinn West Ham United Manchester City