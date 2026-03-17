Dominik Szoboszlai skoraði frábært mark beint úr aukaspyrnu um helgina en það dugði Liverpool ekki til sigurs. Liðið mætti ísköldu Tottenham-liði á heimavelli en tókst samt ekki að landa sigri. Vonbrigðin voru gríðarleg hjá stuðningsfólki Liverpool en sá ungverski biðlar til stuðningsmannanna og skorar á þá að standa með liðinu.
Szoboszlai hafði komið Liverpool yfir í fyrri hálfleik á móti Tottenham á Anfield áður en Richarlison jafnaði fyrir gestina á 90. mínútu.
Þá voru sumir stuðningsmenn þegar byrjaðir að halda í átt að útganginum á meðan þeir sem eftir voru púuðu á knattspyrnustjórann Arne Slot og leikmenn hans þegar leiknum lauk.
„Mér finnst að það ætti að vera eðlilegt að við stöndum þéttar saman á erfiðum tímum því það er það sem við þurfum, við þurfum á hvort öðru að halda,“ sagði Szoboszlai eftir leikinn.
🚨 Dominik Szoboszlai: “We have to wake up because if we carry on like this, we should be happy with the Conference League”.“I don't know why this is happening, I honestly don't know…”. pic.twitter.com/WnumJ45ZgI— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2026
🚨 Dominik Szoboszlai: “We have to wake up because if we carry on like this, we should be happy with the Conference League”.“I don't know why this is happening, I honestly don't know…”. pic.twitter.com/WnumJ45ZgI
„Við viljum gleðja þá, það er ekki eins og við gerum þetta viljandi. Við viljum gleðja okkur sjálfa, gleðja alla stuðningsmenn Liverpool, en við þurfum á þeim að halda. Á síðasta ári var örugglega ánægjulegt að horfa á alla leikina en á þessu ári er það kannski ekki eins ánægjulegt, það get ég vel ímyndað mér. En styðjið okkur samt líka þegar við eigum erfitt,“ sagði Szoboszlai.
„Auðvitað [skil ég gremjuna]. En eins og ég sagði, þeir mega vera reiðir en standið með okkur því við erum fjölskylda, við þurfum á ykkur að halda. Við viljum gleðja þá svo höldum bara saman,“ sagði Szoboszlai,
Jafntefli Liverpool gegn Tottenham þýðir að liðið færist upp í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar, þótt það hafi misst af tækifæri til að komast í fjórða sætið eftir töp Chelsea og Aston Villa um helgina.
Það þýðir að vonir þeirra um að komast í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili hanga á bláþræði, á meðan Rauði herinn þarf einnig að vinna upp 1-0 tap úr fyrri leiknum gegn Galatasaray í 16-liða úrslitum á miðvikudagskvöld.
„Við áttum samtal saman fyrir nokkrum vikum þar sem við sögðum: „Strákar, við höfum ekki mikinn tíma til að gera þetta rétt svo við verðum að vakna og byrja að spila á þann hátt að við viljum spila í Meistaradeildinni á næsta tímabili,“ sagði Szoboszlai.
„Við mætum Galatasaray á miðvikudag og það verður erfiður leikur því við fundum fyrir því þar.“
„Ég held að það hjálpi okkur heldur ekki að fólk byrji að fara heim eftir áttatíu mínútur, það hjálpar okkur alls ekki. Standið með okkur. Allir taka eftir því og þegar við fáum á okkur mark er fólk enn að yfirgefa völlinn. Þið farið ekki þegar við skorum. Ég skil gremjuna en við þurfum á þeim að halda, við þurfum á öllum að halda, og það er það mikilvægasta,“ sagði Szoboszlai.
„Ég er ekki að segja að þeir hafi engan rétt til að yfirgefa völlinn, þeir geta farið ef þeir vilja. Við þurfum á þeim að halda og þeir ættu að vita það. Við erum einum færri án þeirra. Ég ætla að gera allt sem hægt er til að enda í efstu fjórum sætunum en einn er ég ekki nóg svo við þurfum á öllum að halda,“ sagði Szoboszlai.
🗣️ Dominik Szoboszlai on the fans: “I think it should be normal that in hard times we stick together more because that’s what we need, we need each other. We want to make them happy, it’s not that we do it on purpose. We want to make ourselves happy, make all the Liverpool… pic.twitter.com/cRYMWuf9QP— Anything Liverpool (@AnythingLFC_) March 16, 2026
🗣️ Dominik Szoboszlai on the fans: “I think it should be normal that in hard times we stick together more because that’s what we need, we need each other. We want to make them happy, it’s not that we do it on purpose. We want to make ourselves happy, make all the Liverpool… pic.twitter.com/cRYMWuf9QP