Ratcliffe segir að Carrick sé að gera frábæra hluti Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 14. mars 2026 12:18 Sir Jim Ratcliffe eignaðist fjórðungshlut í Manchester United fyrir rúmum tveimur árum. Félag hans, INEOS, stýrir fótboltamálum hjá United. getty/Ash Donelon Sir Jim Ratcliffe, einn eigenda Manchester United, kveðst himinlifandi með störf Michaels Carrick, bráðabirgðaþjálfara liðsins. Hann vill þó ekkert gefa upp um hvort Carrick fái starfið hjá United til frambúðar. Carrick tók við United í janúar eftir að Ruben Amorim var látinn taka pokann sinn. Vel hefur gengið hjá Rauðu djöflunum undir stjórn Carricks en þeir hafa unnið sex af átta leikjum sínum síðan hann tók við. Fréttamaður Sky Sports tók Ratcliffe tali í Sjanghaí þar sem önnur keppni tímabilsins í Formúlu 1 fer fram um helgina. „Hann hefur unnið frábært starf. Já, klárlega," sagði Ratcliffe um Carrick. Hann gaf þó engin færi á sér er hann var spurður hvort Carrick gæti verið ráðinn þjálfari United eftir tímabilið. „Ég fer ekki þangað," sagði Ratcliffe og bætti við að United horfði til þess að ná Meistaradeildarsæti. United er í 3. sæti ensku úrvalsdeildarinnar en fimm efstu lið hennar komast væntanlega í Meistaradeildina á næsta tímabili. Á morgun mætir United Aston Villa í afar mikilvægum leik í baráttunni um Meistaradeildarsæti. Liðin eru jöfn að stigum í ensku úrvalsdeildinni en United er með hagstæðari markatölu. Leikur Manchester United og Aston Villa hefst klukkan 14:30 á morgun og verður sýndur beint á Sýn Sport.