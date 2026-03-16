„Fyrirgefðu mamma" Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. mars 2026 22:30 Hinn ungi Luca Healy sést hér stoltur með spjaldið sitt sem kom honum í sjónvarpið í miðjum leik Manchester United og Aston Villa. @Damien Healy Damien Healy fór með son sinn Luca á fyrsta Manchester United leikinn sinn í ensku úrvalsdeildinni í gær þegar United vann flottan 3-1 sigur á Aston Villa. Strákurinn komst í sjónvarpið með skemmtilegu spjaldi sínu. Þeir sem horfðu á leik United og Villa í gær munu eflaust eftir því þegar þeir sáu ungan strák komast í sviðsljósið. Sjónvarpsmyndavélarnar uppgötvuðu Luca í stúkunni þar sem hann hélt á spjaldi fyrir ofan höfuð sér. Á spjaldinu stóð: „Fyrirgefðu mamma en ég er á mínum fyrsta United-leik. Gleðilegan mæðradag, þinn Luca." Luca var síðan mjög sáttur þegar heim var komið, ekki aðeins með sigurinn og stigin þrjú, heldur einnig með þá staðreynd að hann komst í sjónvarpið. Með því að fletta hér fyrir neðan má sjá myndina af stráknum fyrir framan sjónvarpið þar sem hann sást með spjaldið sem hann svo hélt einnig á fyrir framan sjónvarpið. View this post on Instagram A post shared by SPORTbible (@sportbible)