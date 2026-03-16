Tottenham nældi í sitt fyrsta stig undir stjórn Igors Tudor þegar liðið sótti Liverpool heim í gær. Eftir leikinn mætti Tudor í viðtal við Sky Sports sem tók óvænta stefnu.
Dominik Szoboszlai kom Liverpool yfir með marki beint úr aukaspyrnu á 18. mínútu í leiknum í gær. Allt benti til þess að markið myndi duga til sigurs og Tottenham myndi því tapa sjöunda leiknum í röð. En Richarlison jafnaði á lokamínútunni og Spurs fékk því sitt fyrsta stig síðan Tudor tók við.
Í viðtali við Sky Sports eftir leikinn á Anfield hrósaði Tudor sínum mönnum og sagði þá hafa gert vel í að ná í stig gegn Englandsmeisturunum.
Spyrilinn spurði Tudor hvort stigið á Anfield myndi færa stuðningsmönnum Spurs von í baráttunni um að halda sér í ensku úrvalsdeildinni.
„Þetta er komið gott. Ég segi alltaf það sem mér finnst,“ sagði Tudor sem var þá spurður það þyrfti ekki að spyrja þessara spurninga, um framtíð hans, og fá svör við þeim.
„Það er ekki spurning fyrir mig. Ég er þjálfarinn. Þú þarft að spyrja mig um mína leikmenn, hvernig við spilum,“ sagði Tudor.
„Þetta er órökrétt spurning. Ég þarf að mæta á blaðamannafundi, annars myndi ég vera heima. En þú heldur áfram að spyrja þessara spurninga. Erum við búnir eða ekki?“
Viðtalið vandræðalega við Tudor má sjá hér fyrir neðan.
Watch full interview ⬇️https://t.co/g5Y8KMfL1E— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 15, 2026
Watch full interview ⬇️https://t.co/g5Y8KMfL1E
Tottenham er í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar með þrjátíu stig, einu stigi frá fallsæti.
Spurs tekur á móti Atlético Madrid í seinni leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á miðvikudaginn. Spánverjarnir unnu fyrri leikinn, 5-2.
Á sunnudaginn kemur mætir Tottenham svo Nottingham Forest í afar mikilvægum leik í botnbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar.