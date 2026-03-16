„Allir vildu að hann yrði áfram hjá Man. United" Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. mars 2026 21:01 Casemiro fagnar marki sínu fyrir Manchester United um helgina. Getty/ Lewis Storey Leny Yoro, miðvörður Manchester United, segir að leikmannahópur United hafi verið áfjáður í að brasilíski miðjumaðurinn Casemiro yrði áfram á Old Trafford áður en miðjumaðurinn tilkynnti um áform sín um að yfirgefa félagið í lok tímabilsins. Stuðningsmenn Manchester United sungu „eitt ár í viðbót" til Brasilíumannsins eftir að hann skoraði í 3-1 sigri á Aston Villa á sunnudaginn. Ólíklegt þykir að þessari ákvörðun hans verði snúið við, en Yoro hefur upplýst að leikmennirnir hafi viljað að félagið héldi hinum 34 ára gamla leikmanni. Virkilega mikilvægur fyrir okkur „Allir vildu að hann yrði áfram hjá Man. United. Hann er leikmaður sem er virkilega mikilvægur fyrir okkur. Jafnvel í búningsklefanum, á hverjum degi, býr hann yfir reynslu sem enginn annar í liðinu hefur," s „Hann hefur unnið allt, þannig að það hjálpaði okkur mikið í leikjunum og jafnvel utan vallar," sagði Yoro. United hefur enn möguleika á að virkja eins árs framlengingarákvæði í samningi Casemiro, þó að í janúar hafi verið samkomulag milli hans og félagsins um að hann myndi fara í sumar. Þrátt fyrir að vera lykilmaður í endurreisninni undir stjórn Michael Carrick gaf aðalþjálfari United í skyn að ákvörðuninni yrði ekki breytt. Áhrif hans innan liðsins „Ég held að þegar eitthvað er ákveðið geri sú staðreynd að það var ákveðið hlutina að einhverju leyti auðveldari og allir skilja stöðuna," sagði Carrick. „Ég held að áhrifin sem hann hefur haft hafi verið frábær, svo sannarlega síðan ég kom hingað og hef unnið með honum. Áhrif hans innan liðsins, á stórum augnablikum og með mörkum sínum," sagði Carrick.