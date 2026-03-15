Richarlison tryggði Tottenham fyrsta stigið undir stjórn Tudors

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Richarlison skoraði á lokamínútunni á Anfield. getty/Carl Recine

Richarlison tryggði Tottenham sitt fyrsta stig undir stjórn Igors Tudor er hann jafnaði á lokamínútunni gegn Liverpool á Anfield í lokaleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Lokatölur 1-1.

Dominik Szoboszlai kom Liverpool yfir með marki beint úr aukaspyrnu og allt stefndi í að Tottenham myndi tapa sjöunda leiknum í röð. En Richarlison kom Spurs til bjargar á elleftu stundu. 

Tottenham tapaði fyrstu fjórum leikjum sínum undir stjórn Tudors og hafði alls tapað sex leikjum í röð fyrir leikinn á Anfield í dag.

Á 18. mínútu fékk Liverpool aukaspyrnu fyrir utan vítateig. Szoboszlai tók hana og skoraði með góðu skoti. Ungverjinn hefur verið iðinn við að skora beint úr aukaspyrnum á þessu tímabili og að flestra mati verið besti leikmaður Liverpool í vetur.

Á 36. mínútu var Liverpool hársbreidd frá því að ná tveggja marka forskoti er skot Codys Gakpo small í stönginni.

Richarlison var hættulegasti leikmaður Tottenham í leiknum og var nokkrum sinnum nálægt því að skora en Alisson sá við honum.

Randal Kolo Muani kom inn á sem varamaður hjá Tottenham á 75. mínútu. Á lokamínútu venjulegs leiktíma kom hann boltanum á Richarlison sem skoraði framhjá Alisson og jafnaði í 1-1.

Liverpool fékk tækifæri til að tryggja sér sigurinn í uppbótartíma en skot Hugos Ekitike eftir skyndisókn fór í varnarmann. Lokatölur 1-1.

Tottenham er áfram í 16. sæti deildarinnar en nú með þrjátíu stig, einu stigi frá fallsæti. Næsti deildarleikur liðsins er gegn Nottingham Forest sem er í sætinu fyrir neðan.

Liverpool er í 5. sæti með 49 stig.

