Richarlison tryggði Tottenham fyrsta stigið undir stjórn Tudors Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. mars 2026 16:00 Richarlison skoraði á lokamínútunni á Anfield. getty/Carl Recine Richarlison tryggði Tottenham sitt fyrsta stig undir stjórn Igors Tudor er hann jafnaði á lokamínútunni gegn Liverpool á Anfield í lokaleik dagsins í ensku úrvalsdeildinni. Lokatölur 1-1. Dominik Szoboszlai kom Liverpool yfir með marki beint úr aukaspyrnu og allt stefndi í að Tottenham myndi tapa sjöunda leiknum í röð. En Richarlison kom Spurs til bjargar á elleftu stundu. Tottenham tapaði fyrstu fjórum leikjum sínum undir stjórn Tudors og hafði alls tapað sex leikjum í röð fyrir leikinn á Anfield í dag. Á 18. mínútu fékk Liverpool aukaspyrnu fyrir utan vítateig. Szoboszlai tók hana og skoraði með góðu skoti. Ungverjinn hefur verið iðinn við að skora beint úr aukaspyrnum á þessu tímabili og að flestra mati verið besti leikmaður Liverpool í vetur. Á 36. mínútu var Liverpool hársbreidd frá því að ná tveggja marka forskoti er skot Codys Gakpo small í stönginni. Richarlison var hættulegasti leikmaður Tottenham í leiknum og var nokkrum sinnum nálægt því að skora en Alisson sá við honum. Randal Kolo Muani kom inn á sem varamaður hjá Tottenham á 75. mínútu. Á lokamínútu venjulegs leiktíma kom hann boltanum á Richarlison sem skoraði framhjá Alisson og jafnaði í 1-1. Liverpool fékk tækifæri til að tryggja sér sigurinn í uppbótartíma en skot Hugos Ekitike eftir skyndisókn fór í varnarmann. Lokatölur 1-1. Tottenham er áfram í 16. sæti deildarinnar en nú með þrjátíu stig, einu stigi frá fallsæti. Næsti deildarleikur liðsins er gegn Nottingham Forest sem er í sætinu fyrir neðan. Liverpool er í 5. sæti með 49 stig. Enski boltinn Liverpool FC Tottenham Hotspur