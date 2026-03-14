Topplið Arsenal vann dramatískan sigur á Everton er liðin mættust á Emirates leikvanginum í Lundúnum í kvöld. Lokatölur 2-0 sigur Arsenal, bæði mörk leiksins komu á lokamínútum hans. Hinn sextán ára gamli Max Downman gulltryggði sigurinn og varð þar með yngsti markaskorarinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Það var hart barist í leik Arsenal og Everton í dag og gestirnir úr Bítlaborginni ekki á því að láta valta yfir sig, gengi liðsins verið gott upp á síðkastið.
Og það var Everton sem komst næst því að komast yfir í fyrri hálfleiknum þegar að skot Dwight McNeil hafnaði í stönginni. Skömmu síðar bjargaði Calafiori, varnarmaður Arsenal, svo nánast á línu. Skytturnar gátu prísað sig sælar með að vera ekki lentar undir.
Arsenal varð svo fyrir áfalli í fyrri hálfleiknum þegar að bakvörðurinn öflugi, Jurrien Timber gat ekki haldið leik áfram vegna meiðsla og þurfti að yfirgefa völlinn.
Arsenal fékk sín færi í leiknum. Eberechi Eze var nálægt því að smyrja boltann í fjærhornið í seinni hálfleik en skot hans fór rétt fram hjá.
Þegar að venjulegur leiktimi var við það að renna sitt skeið dró all verulega til tíðinda. Varamaðurinn sextán ára gamli, Max Downman átti fyrirgjöf inn á teig Everton sem endaði hjá Hincapie sem kom boltanum fyrir markið þar sem Viktor Gyökeres var réttur maður á réttum stað og kom boltanum í netið. 1-0 Arsenal í vil.
Þegar komið var fram í uppbótartíma bætti hinn sextán ára gamli Max Downman svo við öðru marki Arsenal og gulltryggði liðinu mikilvægan sigur í toppbaráttu ensku úrvalsdeildarinnar. Hans fyrsta mark í ensku úrvalsdeildinni og þar með varð hann yngsti markaskorarinn í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. Skákar þar Rio Ngumoha, leikmanni Liverpool.
Lokatölur 2-0 sigur Arsenal. Skytturnar eru með tíu stiga forystu á toppi ensku úrvalsdeildarinnar en hefur leikið tveimur leikjum meira en Manchester City.
City-menn heimsækja West Ham í kvöld og mega ekki við því að misstíga sig í toppbaráttunni þar í ljósi sigurs Arsenal.