Carragher brjálaður: „Létu Tottenham líta út fyrir að vera fínt lið" Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 15. mars 2026 23:31 Eins og oft áður á tímabilinu fékk Liverpool á sig mark undir lokin þegar Tottenham kom í heimsókn í dag. getty/Carl Recine Jamie Carragher fór ófögrum orðum um frammistöðu Liverpool í jafnteflinu gegn Tottenham í dag. Hann segist ekki vita hver ástæðan fyrir óförum Liverpool á tímabilinu sé. Richarlison tryggði Spurs sitt fyrsta stig undir stjórn Igors Tudor þegar hann jafnaði í 1-1 á lokamínútunni á Anfield í dag. Liverpool varð því af tveimur stigum í baráttunni um Meistaradeildarsæti. „Þetta er algjör hörmung fyrir Liverpool í Meistaradeildarbaráttunni. Þeir létu Tottenham líta út fyrir að vera fínt lið," sagði Carragher á Sky Sports eftir leikinn í dag. „Varnarleikurinn hjá Liverpool var glórulaus. Allan seinni hálfleikinn sagði ég að þeir hefðu verið eins og þeir væru sofandi. Þetta var hræðileg frammistaða. Með fullri virðingu fyrir Tottenham eru þeir sennilega versta lið deildarinnar núna. Þeir eru það lið sem þú vilt spila við, á heimavelli og þú spilar svona. En þetta hefur verið svona allt tímabilið." Of auðvelt að spila gegn Liverpool Carragher segist ekki vita nákvæmlega hvert vandamál Liverpool er; knattspyrnustjórinn Arne Slot eða leikmannahópurinn. „Stóra spurningin sem er á allra vörum er hvort þetta sé vegna stjórans eða samsetningar hópsins? Gæti nýr stjóri kveikt aftur á þessum leikmönnum og komið aftur með orku og ákefð inn í liðið? Ég veit ekki," sagði Carragher. „Ég held að margt sé hægt að rekja til sumarsins, leikmannanna sem komu inn og það eru of margir leikmenn sem vilja bara spila þegar þeir eru með boltann á tánum. Það er of auðvelt að spila við þetta Liverpool-lið." Liverpool tekur á móti Galatasaray í seinni leik liðanna í sextán liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu á miðvikudaginn kemur. Næsti deildarleikur Liverpool er gegn Brighton á útivelli í hádeginu næsta laugardag.