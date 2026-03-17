Fótbolti

„Ég er gjör­sam­lega búinn á því“

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Declan Rice gengur brosandi af velli með styttuna fyrir að vera kjörinn maður leiksins. Getty/Stuart MacFarlane

Declan Rice skoraði seinna mark Arsenal í kvöld þegar liðið tryggði sér sæti í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar með 2-0 sigri á þýska liðnu Bayer Leverkusen.

Rice var kjörinn maður leiksins en hann viðurkenndi að vera orðinn mjög þreyttur.

„Ég er gjörsamlega búinn á því, þetta er stanslaust. Við erum enn með í öllum keppnum svo það hefur verið leikur á þriggja daga fresti síðan í október. Við tökumst á við það eins vel og við getum en það er erfitt. Við finnum leiðir til að sigra og það er gott. Allir spyrja hvaðan ég fái orkuna. Ég fæ bara þennan aukakraft,“ sagði Declan Rice í samtali við TNT Sports.

Hann skoraði seinna markið eftir að hafa unnið boltann og skoraði með langlegu langskoti.

„Ég fór fyrir framan hann, fyrsta snertingin kom mér í stöðuna, það var ekkert annað í boði svo ég bara lét vaða. Maður finnur það einhvers staðar innra með sér að halda áfram að berjast, að tækla, að sigra,“ sagði Rice.

Eberechi Eze skoraði fyrra markið með stórkostlegu skoti.

„Það eru ekki margir leikmenn sem ég hef séð sem geta hitt boltann eins og hann. Við þurfum að koma boltanum meira til hans,“ sagði Rice.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Arsenal FC

