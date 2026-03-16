Fernandes einn af örfáum sem kæmist í gullaldarlið United Ágúst Orri Arnarson skrifar 16. mars 2026 12:33 Aron Jóhannsson er hrifinn af Bruno Fernandes. getty / sýn skjáskot Bruno Fernandes lagði upp tvö mörk í 3-1 sigri Manchester United gegn Aston Villa um helgina. Portúgalinn nálgast óðfluga stoðsendingametið í ensku úrvalsdeildinni og var til umræðu í Sunnudagsmessunni. Fernandes gaf sínar fimmtándu og sextándu stoðsendingar í deildarleiknum um helgina. Þar með sló hann met David Beckham hjá Manchester United, sem náði einu sinni fimmtán stoðsendingum í deildinni. Svo eru átta leikir eftir af tímabilinu þannig að Fernandes gæti náð tuttugu stoðsendinga metinu, sem er í eigu Kevin De Bruyne og Thierry Henry. Fernandes hefur verið einn besti leikmaður Manchester United síðan hann kom til félagsins árið 2020. Hann er kominn með meira en hundrað mörk og núna hundrað stoðsendingar í öllum keppnum fyrir félagið, en á þeim tíma sem hann hefur verið hjá United hefur liðinu gengið herfilega. „Hann er einn af örfáum sem hafa verið hjá United síðustu tólf, þrettán ár, sem kæmist inn í gullaldarlið United. Hann kæmist inn í hvaða lið sem er. Ég ætla samt ekki að biðja þig um að henda neinum út, því það er nánast ómögulegt, en þetta er leikmaður sem kæmist inn í hvaða lið sem er," sagði Aron Jóhansson. Þáttastjórnandinn Kjartan Atli Kjartansson vakti þá upp spurningu um hvort Fernandes væri fórnarlamb slæms gengis hjá liði United. Væri hann á hærri stalli sem leikmaður ef hann hefði spilað fyrir Manchester United á gullaldarárunum undir stjórn Alex Ferguson? „Hundrað prósent… Ég skil alveg þann punkt að hann tuðar ótrúlega mikið og stundum er erfitt að spila með honum. En hann myndi ekkert gera það ef allir leikmenn væru á hans getustigi. Hann hefur verið skör ofar síðustu ár. Það er erfitt fyrir hann að tengja við þessa framherja sem hafa verið, eins og Rasmus Höjlund, af því að hann var bara ekki í sama gæðaflokki og hann. Ef Fernandes væri með Haaland fyrir framan sig þá væri Haaland að skora fleiri mörk en hann gerir núna." Klippa: Bruno Fernandes væri byrjunarliðsmaður í öllum liðum Umræðuna úr Sunnudagsmessunni má sjá í spilaranum að ofan.